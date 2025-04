José Mari, un emblema al que el Cádiz CF cuida con cariño

No pasa José Mari por su mejor momento a nivel personal en el Cádiz CF. Una rotura en el cuádriceps al lanzar un penalti en el pasado Trofeo Carranza, con posterior recaída incluida, tiene al roteño alejado de los rectángulos de juego esta temporada. Tanto que ni ha podido debutar todavía.

No es la primera vez que al capitán del Cádiz CF le toca pasar un trago amargo en ese sentido. Y es que siempre se recuerda aquella durísima entrada del zaragocista Papu en La Romareda a finales de 2017 que dejó a José Mari durante muchísimo tiempo en el dique seco.

Fue el momento más complicado de su carrera deportiva, pero ya supo lidiar con eso, cogió experiencia y salió victorioso. Tanto que ha sido uno de los puntales para subir al Cádiz CF a Primera y mantenerlo en la máxima categoría años después.

Pero José Mari está hecho de otra pasta. Por eso todos sus compañeros saben que tarde o temprano el de Rota volverá a ser protagonista, algo que Álvaro Cervera espera con los brazos abiertos al ser uno de los estandartes del equipo sobre el césped.

«José Mari ahora mismo no sabemos hasta cuándo va a estar de baja. No nos han dado una fecha cercana, dos o tres semanas no creo; será una fecha más lejana», señaló el entrenador del Cádiz CF.

Recién renovado

Y es por eso por lo que no es de extrañar que el Cádiz CF renovara hace unos días a su capitán hasta el 30 de junio de 2024.

«Estoy en un momento de incertidumbre pero siento la confianza del club», asegura José Mari, quien recibió el respaldo del presidente cadista Manolo Vizcaíno esta semana durante la ceremonia de entrega del Premio Camaleón a Álex Fernández en su localidad natal.

«José Mari está renovado y lo volvería a renovar siempre por lo que significa para el club», señaló el presidente del Cádiz CF en casa de José Mari, que como buen capitán y anfitrión acudió a la cita. Otra prueba más del compromiso del capitán con el Cádiz CF, con su ciudad y con su gente. En Rota se demostró una vez más que es profeta en su tierra, algo que nunca en sencillo.

Allí ambos conversaron en buena sintonía. Y es que el roteño se ha ganado a pulso ser uno de los emblemas del Cádiz CF de los últimos años.

Por eso cuando cuelgue las botas (que ojalá sea dentro de varios años porque aún tiene fútbol y experiencia que demostrar), nadie tiene duda que José Mari será uno más (si nada extraño sucede) en el organigrama de un club gaditano que en los últimos tiempos ya ha incorporado a Servando y Alberto Cifuentes, otros de los hérores de la última etapa gloriosa del Cádiz CF.

