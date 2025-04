Fali sale en defensa de Juan Cala: «Es imposible que lo haya dicho»

Fali Giménez fue el futbolista del Cádiz que vivió más de cerca la polémica entre Juan Cala y Diakhaby durante el partido con el Valencia. El central cadista ha realizado declaraciones a Mediaset sobre este asunto, tras finalizar el entrenamiento en la ciudad deportiva cadista.

El jugador valenciano del Cádiz CF no tiene dudas sobre la honestidad de su compañero Juan Cala. «Es un tío diez, una persona espectacular y desde el primer momento le hemos creído . Es imposible que haya dicho eso de lo que se le acusa», explicó. Además señaló que la plantilla siempre hemos estado muy tranquilos porque sabemos cómo es Juan Cala».

El central cadista explicó que «es muy duro que te acusen de algo que no has hecho . Hay que entender a las personas. Lo que le ha pasado a mi compañero es una cosa que no se puede dar. Acusar a un tío que sobre el que no hay nada demostrado no está bien».

Al mismo tiempo, el futbolista del Cádiz señaló que «al igual que decían que tenía que pagar si era culpable, los que le han acusado sin tener pruebas, también tendrían que tener sus consecuencias (sanciones) ».

Fali vivió en primera persona la reacción del jugador del Valencia, pero asegura que no escuchó nada. «Yo vi que Diakhaby se acercó. Le cogí. Estaba muy nervioso. Todo esto ha pasado y espero que se quede aquí. Lo importante es recuperar a Juan que estaba muy jodido por todo lo que le ha pasado. Es un tío fuerte y nos va a ayudar el sábado a intentar ganar al Getafe ».

Más temas:

Cádiz CF