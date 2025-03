Cádiz CF-Osasuna (Previa) La 'Primera' ya está aquí

Tres lustros han pasado ya desde que el Cádiz CF iniciara una andadura en la máxima categoría. Mucho tiempo, como si fueran siglos en la memoria del cadismo, desde que los más grandes del balompié nacional pisaran con asiduidad el tapete del Estadio Ramón de Carranza más allá del clásico Trofeo Carranza o de alguna eliminatoria de la Copa del Rey.

Este sábado es el día escrito con letras de oro en el calendario. El día de un nuevo debut en Primera, algo que no se le da especialmente bien a los gaditanos , esta vez ante Osasuna (21.00 horas) , un estreno que en nada se parecerá a los anteriores. Y es que saltar al rectángulo de juego de un Ramón de Carranza desangelado cambia el decorado por completo. El coronavirus se ha empeñado en hacer de las suyas y la afición cadista no podrá disfrutar de los suyos en un momento histórico. La televisión será la alternativa. No queda otra.

Mientras el tiempo vuela y ahora toca saborear el presente. No será sencillo, sobre todo porque reforzarse este curso es más difícil que nunca debido a los ajustes económicos propios de la situación mundial. Por ello el Cádiz CF, que tiene hasta el cinco de octubre para configurar su plantilla, saltará al césped con un once similar al de la pasada temporada aderezado con algún que otro fichaje como Negredo en la punta de lanza. Bien es cierto que con los ídolos del ascenso, pero a la espera de reforzar el plantel. Pues como bien sabe Cervera, Primera no es Segunda y los retoques siempre son necesarios aunque se mantenga la columna vertebral.

Con 'Robin' en la memoria

La de esta noche no es una cita más. Este sábado toca volver a competir en Primera frente a un rival como Osasuna (otro clásico de la época dorada de los amarillos en la máxima categoría) que subió un año antes que el Cádiz CF. Y a punto estuvo de conseguirlo en La Tacita de Plata.

Otra noche mágica, aunque sin público, en la que el espíritu de Michael Robinson estará más vivo que nunca, con su hijo Liam siendo el protagonista del pregón de un Trofeo Carranza que la próxima semana tendrá lugar ante el Atlético en el mismo escenario.

Un duelo de poder a poder entre dos equipos que parten con el objetivo de la permanencia y que, al mismo tiempo, sufren en sus carnes las consecuencias de un Covid-19 que mermó la preparación de la pretemporada y que ya afectó en su día a Arrasate y ahora hace lo propio con Cervera, ausente hoy en un banquillo ocupado por Perera y Servando, entre otros.

Un once parecido al del ascenso

Desde el recogimiento del hogar y cumpliendo con el protocolo, Cervera pondrá en liza un once muy parecido a cualquiera del pasado curso , con los dos guardametas del pasado ejercicio (Cifuentes y David Gil) luchando por la titularidad tras la baja obligada de Ledesma (apuntan que por un positivo en Covid-19), uno de los pocos fichajes de la temporada.

Iza y 'Pacha' Espino apuntan a los laterales, aunque aunque no han podido jugar mucho este verano tras acabar tocados físicamente el pasado curso.

En el centro de la zaga , en cambio, llegan las dudas porque Cala, convocado, no llega al cien por cien. De esta manera, Fali (ha sonado como posible fichaje del Almería), y Marcos Mauro (máximo goleador de la pretemporada cadista y que ha vuelto a entrenar tras estar ausente por protocolo), parecen candidatos a formar la dupla de zagueros ante el Osasuna en el debut. Todo ello sin descartar al siempre polivalente Sergio González.

Segura parece la presencia del roteño José Mari en la sala de máquinas, aunque la duda está en saber quién será su acompañante porque Augusto Fernández reconoció que acababa de volver a los entrenamientos tras estar apartado por el protocolo del coronavirus al estar en contacto con algún positivo.

Al no estar Garrido (en proceso de recuperación) y Edu Ramos no entrar en los esquemas del míster, el puesto estaría en juego entre Sergio González y Bodiger. Este último ha sido de los más activos durante la pretemporada acabó en buena forma el pasado ejercicio. Jens Jonsson acaba de llegar y necesita adaptarse a una Liga tan exigente como la española. En teoría, y salvo novedad, Cervera le irá dando minutos poco a poco.

En las bandas, Salvi ocupará la derecha mientras que en la izquierda está uno de los interrogantes al no poder jugar el sancionado Alberto Perea. En principio aparece Pombo con opciones después de una aceptable pretemporada. Tampoco se descarta que algún jugador como Malbasic pueda caer a la banda.

Y finalmente el ataque. Lo lógico sería jugar con un mediapunta y un delantero centro. En teoría serían los puestos ocupados por Álex y Negredo.

Ahora bien, si Álex no está de inicio no sería descartable que Malbasic (o incluso 'Choco' Lozano) y Negredo formaran dupla arriba. Y es que jugadores como Jurado y Nano Mesa están descartados y ni han entrado en la lista de 23 . Como tampoco lo hicieron Sotres, Edu Ramos, Gaspar Panadero y Álvaro Giménez.

Problemas arriba

En Osasuna los problemas llegan arriba.Los últimos días han sido mortales de necesidad para los navarros en cuanto a lesiones. A la de su centrocampista Darko Brasanac se ha unido la de su estrella Chimy Ávila. El colmo de los infortunios se cebó con el argentino y otra vez su rodilla, en este caso la derecha, le ha jugado una mala pasada y se perderá el debut en Cádiz y algunos meses más. El próximo miércoles será operado del ligamento cruzado anterior .

Asimismo, Brandon acaba de salir de una grave lesión, Marc Cardona no está en plenas condiciones y Enric Gallego sufre una contusión. Ni tan siquiera el excadista Juan Villar, quien a última hora del viernes se marchó traspasado al Almería. Tampoco viajará este sábado Asier Córdoba. Adrián, por tanto, es la única referencia ofensiva en plenas facultades.

Inconvenientes que Jagoba Arrasate no quiere que descentren a su equipo. Son los que son y están los que están. Entre ellos otro excadista como Aridane, quien formaría parte del once junto a Rubén Martínez; Nacho Vidal, su compañero de zaga David García, Íñigo Pérez o Juan Cruz; Oier, Lucas Torró; Roberto Torres, Rubén García, Kike Barja; y Adrián.

Muchas dudas y una premisa clara: esto es Primera. Y en Primera no hay perdón.