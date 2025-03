El posible once del Cádiz CF en el debut ante el Osasuna

El roteño José Mari apunta al once inicial del Cádiz CF en el debut ante Osasuna.

El Cádiz CF afrontará su debut de la nueva temporada con una ilusión enorme y no es para menos porque el equipo amarillo volverá a competir en Primera 15 años después de su último estreno en la máxima categoría.

La cita será este sábado a las 21.00 horas ante el Osasuna , rival que hace dos temporadas ya visitó el coliseo gaditano en Segunda justo antes de su ascenso. Eso sí, esta vez será en un partido a puerta cerrada debido al protocolo a seguir tras la pandemia provocada por el Covid-19.

Acertar una alineación inicial es complicado a estas alturas, ya que muchas son las dudas entre lesiones, futbolistas aquejados por coronavirus, otros que acaban de volver al trabajo de equipo y algunos más que no tiene muy claro su futuro de amarillo a la espera de los movimientos del mercado.

Ya ha avisado en la previa Roberto Perera , segundo entrenador del Cádiz CF, que la alineación titular será muy parecida a cualquiera del curso pasado.

De una u otra forma, Álvaro Cervera, que es uno de los que sufre Covid-19 y debe permanecer aislado, podría apostar por el siguiente once del Cádiz CF ante la escuadra navarra.

La portería

Es una de las pocas demarcaciones donde han llegado refuerzos al Cádiz CF, pero Jeremías 'Conan' Ledesma no podrá debutar al ser uno de los jugadores del equipo gaditano que padecen coronavirus, tal y como apuntan desde Argentina a falta de la confirmación oficial del club.

De esta manera, Cifuentes y David Gil , los dos porteros del pasado ejercicio, pugnan por defender la portería del Cádiz CF ante Osasuna. A priori el veterano guardameta manchego podría ser titular, pero no está ni mucho menos descartado que el elegido sea el arquero madrileño.

El canterano Juan Flere completa la convocatoria, mientras que Sotres ni tan siquiera va convocado.

La defensa

Iza y 'Pacha' Espino al fin pudieron debutar en la pretemporada y, aunque no han podido jugar mucho este verano tras acabar tocados físicamente el pasado curso, ahora apuntan a la titularidad. Más clara parece la del lateral izquierdo uruguayo al no tener recambio específico del primer equipo como tal en esa demarcación. Por eso vuelve a ir citado el joven Marc Baró.

Los problemas aparecen en el centro de la zaga con Cala sin estar al cien por cien y con Rhyner fuera de los planes de Cervera, que necesita refuerzos en esa posición.

A priori, Fali , que ha sonado como posible fichaje del Almería , y Marcos Mauro (máximo goleador de la pretemporada cadista), que ha vuelto a entrenar tras estar ausente por protocolo, parecen candidatos a formar la dupla de zagueros ante el Osasuna en el debut. Todo ello sin descartar al siempre polivalente Sergio González.

El centro del campo

El roteño José Mari parece preparado para el debut. La duda está en quién será su acompañante porque Augusto Fernández reconoció que acababa de volver a los entrenamientos tras estar apartado por el protocolo del coronavirus al estar en contacto con algún positivo.

Al no estar Garrido (en proceso de recuperación) y Edu Ramos no entrar en los esquemas del míster, el puesto estaría en juego entre Sergio González y Bodiger. Este último ha sido de los más activos durante la pretemporada y acabó en buena forma el pasado ejercicio.

Jens Jonsson acaba de llegar y necesita adaptarse a una Liga tan exigente como la española. En teoría, y salvo novedad, Cervera le irá dando minutos poco a poco.

Las bandas

Salvi ocupará la banda derecha del ataque del Cádiz CF , mientras que en la izquierda está uno de los interrogantes al no poder jugar el sancionado Alberto Perea. En principio, Pombo , pretendido por el Dinamo de Bucarest pero que ha llevado a cabo una buena pretemporada, aparece con opciones. Tampoco se descarta que algún jugador como Malbasic pueda caer a la banda.

El ataque

Lo lógico sería jugar con un mediapunta y un delantero centro. En teoría serían los puestos ocupados por Álex y Negredo.

El centrocampista madrileño tiene el hándicap de haber empezado a entrenar con el grupo en fechas recientes, aunque ya pudo jugar ante el Almería. Su paisano delantero ha sido el fichaje estrella del verano cadista, el punta titular durante el verano y ya se ha estrenado como goleador. Ahí parece que no hay dudas.

Ahora bien, si Álex no está de inicio no sería descartable que Malbasic (e incluso 'Choco' Lozano) y Negredo formaran dupla arriba. Y es que jugadores como Jurado y Nano Mesa están prácticamente descartados .