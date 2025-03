Cervera: «Es un punto ante el Barça, pero el partido se nos ha puesto para ganarlo»

Álvaro Cervera se iba con la sensación de que el Barcelona se había ido vivo de tierras gaditanas . El técnico amarillo destacó el buen trabajo de los suyos y sobre todo la intensidad que el Cádiz mostró en muchas fases del encuentro ante un rival que tuvo cerca la derrota pero generó peligro en la recta final.

"El partido se puso para ganarlo por el ida y vuelta, éramos más peligrosos que ellos pero también lo hemos podido perder. Es un punto ante el Barcelona y hay que sacar conclusiones buenas. La intensidad es la que me ha gustado a mí, pero nos faltan muchas cosas, pero la intensidad y el ritmo ha sido mejor que otros días. Hemos defendido bien pero nos ha faltado definición. Cuando robamos con la pelota nos cuesta mucho", recuerda el entrenador.

Cervera destacaba que en el recta final encuentro su equipo fue mucho mejor. "Cuando se han quedado con diez he pensado que podía ser peor para nosotros pero hemos tenido oportunidades ganar . Hemos robado en lugares para ello pero luego con la pellota no hemos sido capaces de llevar la pelota al campo rival. Un punto contra el Barcelona, hay que pensar eso pero el partido se ha puesto para ganarlo".

El ida y vuelta del final

Cervera añadía que "no me gustan los partidos descontrolados pero el de hoy se nos ha puesto con jugadas de peligro para nosotros. En la vuelta de ellos era de toque pero no tenían peligro, me ha gustado mucho".

"La conclusión es la intensidad y el ritmo, hemos corrido muchos kilómetros. Dejar de un lado todo eso para jugar otra cosa si me preocupa. Se que tenemos algunas carencias pero lo que no podemos es jugar con esas carencias y no poner la intensidad y el ritmo de hoy ", concluía el entrenador amarillo.