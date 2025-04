Álvaro Negredo cree que el Cádiz CF está «compitiendo a gran nivel»

Álvaro Negredo es el futbolista con mayor experiencia en Primera dentro del vestuario cadista . El delantero madrileño ha comentado recientemente, en dos entrevistas, una para el diario As y otra para LaLiga que el principal objetivo es la permanencia y que ve al equipo compitiendo a gran nivel en estas primeras jornadas.

Sobre su llegada al club explica que «de España no tuve más ofertas, pero aún así el Cádiz CF llamó muy pronto a mi puerta, incluso antes de conseguir el ascenso ya estábamos en comunicación . Yo quería volver a competir al máximo nivel, después de estar en una liga menor, y me apetecía un nuevo reto como el Cádiz CF , con tantos años de historia y que no militaba en Primera desde años, y jugar en la liga española, que es de las mejores del mundo».

El madrileño, que tiene firmados dos años con el Cádiz CF, explicó que su continuidad depende «en primer lugar, de que logremos la permanencia en Primera , aunque todo es cuestión de hablarlo al final de temporada si descendemos, porque tengo una muy buena relación con el presidente, ya que nos conocemos de mi época en el Sevilla. Pero ojalá pueda estar aquí más años porque eso significará que para todos ha salido bien».

El objetivo, como no puede ser de otra forma, es salvar la categoría. «La permanencia es el objetivo de este club. La gente lleva muchos años sin ver al Cádiz CF en Primera y esperemos poder ayudar para continuar muchos años más» .

En este sentido explicó que « ganas y motivación no me faltan . Ya sé que no es cómo antes. Que el equipo no va a jugar para mi, pero lo importante es trabajar, ayudar al equipo. Pero también puedo aportar experiencia tanto si juego como si no. Eso por mi no va a quedar. Ya voy teniendo una edad en la que piensas más en lo individual que en lo colectivo».

«Vamos a dar mucha guerra esta temporada. La Lucha No se Negocia es nuestro lema y lo llevamos a rajatabla»

El delantero asegura que el equipo cadista está compitiendo muy bien en este arranque de LaLiga. «Salvo el primer partido (0-0 ante Osasuna), creo que estamos compitiendo bastante bien , dando guerra a los rivales, jugando a un buen nivel, pero evidentemente podemos y tenemos que mejorar. La dinámica es muy positiva y percibo muchas ganas de progresar y crecer», asegura.

Así, asegura que «vamos a dar mucha guerra durante toda la temporada. Saldrán mejor o peor los partidos, pero como hay un lema aquí ‘La Lucha No Se Negocia’, que lo llevamos a rajatabla ».

Una mirada al pasado

Por otro lado, Negredo reconoce que tuvo constancia del interés del Atlético de Madrid por contar con sus servicios en el pasado. «Lo es, y muy cerca como dices, pero los presidentes tuvieron la culpa de que no hubiera acuerdo». Según el diario La Razón, que se ha hecho eco de la noticia, el Atlético de Madrid intentó hacerse con sus servicios a cambio de 15 millones de euros en 2014, cuando jugaba en el Manchester City.

Finalmente, el delantero del Cádiz CF reconoce que no pudo triunfar en el Real Madrid, próximo rival de la escuadra de Álvaro Cervera , porque no se dieron las circunstancias. «Me tocó hacerme un hueco en una época en la que había mucho atacante en el Madrid: después de regresar del Almería recuerdo que estaban Benzema y Cristiano Ronaldo, que acaban de llegar (2009), Raúl, Higuaín, Van Nistelrooy… Yo era muy joven y en ese momento mi sitio no estaba en el Madrid. Es cierto que en el Madrid no tuve la oportunidad de poder quedarme, pero no me arrepiento ni me siento frustrado porque después he jugado en grandes equipos».

