La afición del Cádiz CF, entre el escepticismo, la ilusión y el miedo

El proyecto anunciado a bombo y platillo el pasado lunes por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, que estuvo acompañado por un representante de Mar Oceana, Ricardo Gómez Barredo, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, y su vicepresidente Rafael Contreras se ha acogido con cierto escepticismo entre los abonados del Cádiz CF, los mismos que el pasado miércoles recibían una carta de su presidente en la que podían leer los próximos retos que su club está intentando desarrollar lejos del fútbol aunque apoyándose en su base.

Desde CANAL AMARILLO se ha palpado la opinión de una representación de los abonados que han señalado antes que nada que hay que tener la misma cautela como ilusión y temor por los antecedentes empresariales que acompañan a Rafael Contreras, mano derecha de Vizcaíno en el Cádiz CF y para muchos el ideólogo de un plan sobre el que recae una expropiación a manos del Estado. Y es que aquí ya no se está hablando de unos italianos de Sinergy a los que con una subasta de medio pelo se les birló un club que lo estaban llevando a la deriva, no; aquí se habla del Estado.

Mikel Elorza Martín de Oliva es abonado de tribuna, además de directivo de una empresa hortícola, sobre el papel considera positivo el proyecto porque cree que «ya los equipos de fútbol no se sustentan vendiendo solo carnets y camisetas. Pero claro, este tipo de iniciativas suenan muy bien pero no son creíbles. Todos sabemos que ahí hay mucho humo . El simple hecho que hayan encontrado un inversor que vaya a meter cien millones de euros es una pasada. Por lo tanto, desde ese punto de vista no se está arriesgando, pero claro, después habrá que ver si los dirigentes del Cádiz CF tienen la fuerza necesaria de sacar adelante el proyecto».

Otro socio de tribuna es Israel Bueno Villalba, que también muestra su cautela. «Suena extraño, aunque no sabría valorarlo porque no tengo datos, como prácticamente nadie los tiene salvo los que lo han comprado y lo han vendido. Como concepto es cojonudo para desarrollar un área que el Cádiz CF debe explotar de verdad, que no es otra cosa que las categorías inferiores. Que nuestra cantera no se vaya para Sevilla es muy importante. Lo que me echa para atrás un poco son las personas que están metidos en el tema», dice este arquitecto de profesión.

Como a muchos cadistas de a pie, Fernando Sánchez Hermida, empresario y socio de fondo sur, no le dice gran cosa este movimiento geopolítico que ha dado el club. «No me he informado demasiado, la verdad. Eso sí, me rechina un poco eso que he escuchado de hacer otra ciudad deportiva ademas de la del Rosal o comprar también el estadio. Seré un antiguo, pero para mí lo importante seguirá siendo lo que pase en el campo».

El portuense José Antonio Castro Morillo, socio de tribuna y profesor sanitario, va en la línea del encuestado anterior. «Me es indiferente lo que hagan con la ubicación del estadio, o lo que sea que proyecten en los terrenos de Puerto Real. Sinceramente, no es lo que más me preocupa respecto del futuro del club».

Más optimista se considera Quique Duro, socio de fondo norte y profesor. «Todo lo que sea invertir en Cádiz me parece de lujo».

«Sobre el papel la idea y la intención son interesantes , pero no tengo capacidad para dar una opinión formada porque me faltan datos. Eso sí, por descontado que todo lo que sea generar ingresos al club y crear puestos de trabajo es bueno para todos», sostiene con prudencia el abogado, socio de fondo norte y accionista Luis Mora.

Alberto Leal Vela, de fondo norte y trabajador en un colegio, lo tiene claro. «No he leído mucho sobre el tema ni sé qué van a hacer, pero bueno, si todo es legal y aumenta el tejido laboral y empresarial pues fenomenal . Yo con Vizcaíno 'for ever'; nos cogió en Segunda B y estamos en Primera y el club lo tiene saneado».

Desde fondo norte llega la voz de José Antonio Rivera, que como la de otros sospecha de las personas que legitiman el proyecto en ciernes. «El Sr. Contreras y sus compañías me causan una gran desconfianza. No me creo todo lo bonito que nos presenta el Sr. Presidente. Deberían centrarse en lo deportivo y que lo económico lo mueva a nivel personal con sus socios. Las gestiones empresariales a nivel de un club como el Cádiz CF, como salgan un fiasco, nos pueden llevar a una ruina total. Si quieren hacer negocios que dejen el nombre del Cádiz CF aparte».

En la misma línea que el anterior se encuentra Javier Caravaca, socio de tribuna y profesor. «Me genera dudas y desconfianza. Mucha. Y cero ilusión », comenta tajante. Asimismo, matiza que «ojalá salga bien, pero es lógico las dudas por un motivo, el principal. Ni se sabe aún si el terreno se podrá usar para esos fines que han dicho. Lo veo todo muy extraño y me ha cogido todo de sorpresa, pero en el fondo todos tenemos ganas de que salga bien».

Pedro Pablo Reinoso, de fondo norte y agente de banco, también muestra su temor a que la operación no vaya como debiera ir. «Me preocupa la repercusión que pueda tener el club si la operación sale mal», sostiene este cofrade gaditano.

Otro profesor y socio de tribuna como Ignacio Aguirre le da crédito a lo que debe estar por venir. «Si tienen dinero y se paga a precio de mercado no deja de ser una transacción económica de entidades privadas que hanrán ido a una compra de licitación pública que ha salido a concurso público. La libertad económica en un país democrático está por encima de todo. En mi opinión mientras cumplan con la legalidad no hay problema ya que parece bien que se dinamice ese espacio para una explotación que pueda enriquecer la bahía». Eso sí, avisa que «el peligro sería que todo acabase en Cataluña como la fábrica de Torrot acabó en Girona».

Agustín Barrero no confía mucho. Y este abonado y residente en Alemania lo argumenta de la siguiente manera. «Suena muy bien, pero es humo. No veo sustancia ni nada tangible. ¿ Qué empresas, qué tecnología, qué socios tecnológicos, qué universidad? A parte de las obras que van a hacer. Tiene todos los elementos de lo que se conoce como un pelotazo».

Fernando Estrella, socio, accionista y abogado es una eminencia cada vez que se tratan temas del Cádiz CF concernientes al accionariado y demás casos farragosos, pero en esta ocasión el letrado gaditano muestra cautela. «Es un tema muy complejo y respecto al que resulta difícil opinar con fundamento. A partir de lo leído hasta la fecha, creo que la mejor definición del tema la dio el Abogado del Estado al indicar que quien compre esos terrenos compra un posible pleito . Pero los pleitos se ganan en muchas ocasiones y resultan rentables. Espero que se cumpla el proyecto presentado, como espero que el estadio sea comprado por el Cádiz y vuelva a denominarse Carranza».

«Me parece oscuro y me huele regular 'na má'. Tan regular como la compra del estadio. No sé, la verdad. No da confianza la presencia de Rafael Contreras y tampoco es que me la despierte mucho el señor Vizcaíno. Habrá que esperar», opina José Miguel Senabre, farmacéutico y socio de fondo norte.

El empleado de banca y socio de fondo, Rafa Ortega, comparte la misma visión. Y se extiende. «Todo lo que huele y toca el señor Contreras apesta a oportunismo sin fondo, humo y especulación. El no vive de generar negocio, vive de comisiones. Lo que toca lo hunde desde el punto de vista empresarial. Ahí están los casos de Torrot, Carbures... Hay un historial detrás importante. Además es un suicidio, reconocido por la propia alcaldesa de Puerto Real, comprar con dinero del Cadiz CF un suelo con un expediente de expropiación abierto. Y es más, una reflexión que hago como gaditano, y como socio del Cadiz CF es que me parece una pena que en la capital del paro un suelo industrial como ese, justo al lado de Astilleros y Cabezuela se dedique a eso. Es una pena que no exista una sola empresa seria capaz de apostar por ese suelo o que los políticos no sean capaces de traer a ninguna empresa que genere trabajo». Y apostilla con un razonamiento. «Igual que existen gestores profesionales que viven de captar legalmente fondos de la Union Europea para empresas públicas y privadas, también hay expertos de generar el cobro de comisiónes . Como socio prefiero el dinero en el césped y zapatero a tus zapatos».

Ignacio Ríos, socio de tribuna, es más partidario de la iniciativa aunque es reacio a pronunciarse con exactitud, entre otras cosas, por la falta de claridad en lo expuesto. «No me parece mal la compra, pero no se ha explicado lo suficiente. No sé si se tendrían que haberse gastado el dinero de los fondos de CVC en esto o si realmente hay un proyecto detrás».

Otro trabajador de banca y socio de fondo norte es José Luis Duro, que piensa lo siguiente: «De momento es una quimera , si bien es cierto que para crecer, hace falta tener un proyecto enmpresarial de éxito garantizado, es lo que traen las SAD. De momento las únicas figuras en Cádiz que aportaron infraestructuras al club fueron Teófila y Francisco González Cabaña».

Desde tribuna llega el razonamiento del ingeniero Carlos Pavón, hijo del recordado presidente de la Federación de Peñas. «Me parece muy peligroso que personajes externos al Cádiz (Contreras y cía) lo usen para hacer negocios, sobre todo viendo como han terminado otros anteriores tipo Carbures, Torrot… Eso sí, y dicho eso, si queremos que el Cádiz crezca hace falta este tipo de iniciativas, lo que me da miedo es ir de la mano de estos empresarios», razona un aficionado que, de momento, y como todos, espera que este domingo el Cádiz CF saque algo positivo de Valencia. Porque es el balón el que seguirá siendo el mejor proyecto.