Luis Alberto, del «siempre he dicho que quiero acabar en el Cádiz CF» al «estaba loco por volver al Sevilla FC»

No hace tiempo que Luis Alberto era uno de los nombres habituales en el radar del Cádiz CF cuando entraba en juego el mercado de fichajes. El futbolista de San José del Valle es un reconocido cadista y en más de una ocasión se especuló con ver al jugador defendiendo el escudo del club de La Tacita de Plata, que por aquel entonces militaba en Primera. ¿Era real esa posibilidad?

Luis Alberto, que entonces estaba en la Lazio, se dejaba querer. Lo que venía a ser un fichaje más que ilusionante, a la vez que imposible, para el club gaditano, ya que el futbolista era uno de los jugadores clave del equipo romano e incluso había acudido a la selección española.

El futbolista gaditano tuvo entonces sus tiras y afloja con el cuadro italiano por sus posibles salidas y sus demostraciones de amor al Cádiz CF, la mayoría públicas. «Sí, siempre he dicho que quiero acabar en Cádiz. Me gustaría pasar al menos un año en España, pero depende de cómo me sienta físicamente», señalaba Luis Alberto en su día.

Era el año 2022. Ahora, casi tres años después, Luis Alberto ha asegurado que en esa fecha «estaba loco por volver al Sevilla FC y puse todo de mi parte, pero no hicieron oferta formal y cerré esa página. Los años posteriores ningún otro club español movió nada para ficharme».

Y es que el de San José del Valle se curtió en la cantera sevillista hasta que se marchó cedido a la cantera del Barça, primero, y traspasado al Liverpool, después.

El atacante gaditano Luis Alberto, ahora en el Al-Duhail SC de Qatar, confiesa que en 2022 "estaba loco por volver al @SevillaFC y puse todo de mi parte, pero no hicieron oferta formal y cerré esa página. Los años posteriores ningún otro club español movió nada para ficharme"

Una nueva etapa en Catar

Hasta ocho temporadas estuvo Luis Alberto en el Calcio. Había renovado con la Lazio hasta el 30 de junio de 2027, pero el jugador quería salir y finalmente lo hizo a través de una venta que dejaba unos once millones de euros en las arcas del club italiano, de los cuales un 25% iban a parar al Liverpool, su anterior equipo.

Luis Alberto, quien ya cuenta con 32 años de edad, se marchó al Al Duhail de Catar, su club desde el pasado mes de julio y con el que firmó hasta el 30 de junio de 2027.

Si no hay novedades antes, Luis Alberto regresará a España con casi 35 años de edad. ¿Será el momento idóneo para jugar en el Cádiz CF?