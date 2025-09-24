Lluvia de denuncias al Málaga tras el derbi contra el Cádiz

Lluvia de denuncias de LaLiga al Málaga por el mal comportamiento de parte de sus aficionados en el derbi del pasado domingo ante el Cádiz. La Comisión Antiviolencia ha recibido los insultos que recibieron los cadistas en La Rosaleda, tanto jugadores como aficionados; no se libró ni el árbitro del encuentro, el vasco Jon Ander González Esteban.

Cánticos como 'puta Cádiz, oé', 'gaditanos, hijos de puta' 'eh, cabrón' o 'árbitro valiente, valiente hijo de puta' o 'písalo, písalo' cuando jugadores rivales estaban tendidos en el suelo han sido recogidos por un informe que le costará al club de la Costa del Sol una buena multa dado que no es la primera vez que se dan situaciones de este tipo en un estadio que ya el curso pasado la tomó con el marbellí Javi Ontiveros.

Todos estos cánticos fueron captados en los sectores 112, 114, 116, 220, 222, 224, 226, 228 y 230, es decir, en el Fondo Sur de La Rosaleda, el estadio de un club que por mucho que haya realizado cantidad de campañas de concienciación no consigue erradicar estos insultos de sus gradas.

Más temas:

Cádiz

Málaga