La lesión de Ocampo mete presión en el último día de mercado

Ocampo no acabó el primer tiempo.

Hay lesiones que pueden venir bien si el motivo es presionar a la directiva para cubrir un puesto de donde ya salió este acabado mes de enero Iván Alejo, que no lo está pasando muy bien en Chipre tras vivir muchos años en una ciudad que ha disfrutado y ahora añora desde la distancia.

A pesar de la salida del vallisoletano, al Cádiz CF no ha llegado ningún refuerzo para una banda en la que ha tenido que reaparecer Sobrino para ocupar el puesto en el once. Además, ante tanta ausencia, se ha tenido que abrir la puerta de la cantera a Borja Vázquez (que debutó este curso ante el Levante) y a De la Rosa, que volvió a contar con minutos en la recta final del encuentro ante el Zaragoza.

Ya en su día, precisamente al término del encuentro en casa frente al club granota, Garitano dejó claro que necesitaba refuerzos porque «había acabado el encuentro con dos canteranos». Literal.

Pues bien, casi un mes después por aquí no ha llegado nadie más y este lunes 3 de enero, a las 23.59 horas, se echará la baraja a un mercado donde las operaciones que ha hecho el Cádiz han sido dos compras (Recio y Climent) y las salidas de Alejo, Kouamé, Alarcón y Glauder.

Todo indica que Ocampo no estará en las próximas semanas debido a su lesión muscular en el campo del Zaragoza y qué mejor excusa para Garitano que este mismo lunes apretar todo lo que pueda en el despacho del presidente para que le traiga un extremo de garantías así como insistir en la llegada de otro ariete. No obstante, y a juzgar por sus últimas declaraciones en la previa del encuentro en La Romareda, no parece que confíe mucho en que sus necesidades se vayan a atender.

