Frenados en Zaragoza (0-0)

El Cádiz no pudo sumar su tercera victoria consecutiva ante un Zaragoza llamado a estar en esa pelea por un puesto en 'play off' al que de momento no aspiran ninguno de ellos pese las exigencias de sus aficiones. Y no lo son en estos momentos por la rémora con la que cuentan de atrás, pero también porque se encuentran en un proceso de crecimiento que, como tal, no será de la noche a la mañana. A pesar de ello, los pupilos de Gaizka Garitano siguen mostrando más virtudes, entre ellas, la seriedad, la valentía y la responsabilidad que tuvieron para ir con todas a por el partido sin perder la cabeza ni ceder demasiado terreno. Esto sigue.

Garitano sacó al once esperado, por tanto, Fede San Emeterio sustituyó en la medular al sancionado Moussa Diakité y mantuvo en el centro de la zaga a Kovacevic, que de momento impide la irrupción de Recio, que ve desde el banquillo como su acompañante de mercado, Mario Climent. se ha ganado la titularidad a base de golazos en el lateral zurdo. Iza y Víctor Chust volvieron a tirar de galones para defender lo mejor que se pueda a David Gil. Alcaraz

Ya en su primer balón se vio que Ontiveros tendría su noche porque nada más controlar de espalda se revolvió para irse de su par y caer derribado. Sigue juguetón el de Marbella y eso lo agradecen los ojos de todo amante de este deporte. Tan juguetón, tan juguetón que a la siguiente propició una contra del Zaragoza peligrosa después de no controlar bien un fácil balón raso que quiso sobar mientras miraba al horizonte. No dejó de ser protagonista en los primeros minutos y en el 6' de juego pudo adelantar a los suyos tras un maravilloso pase filtrado por Iza que el malagueño, tras driblar a un central cerca del área pequeña acabó en el suelo trastabillado por su maniobra cuando se encontraba solo ante portero local.

Jugaba, y jugaba bien el Cádiz ante un Zaragoza que si bien no dominaba, sí avisaba aprovechando lo adelantada que trazó Garitano su defensa para presionar al Zaragoza en su propia portería. Fue así como Liso aprovechaba pasado el cuarto de hora un balón en largo para ganarle el cuerpeo a Chust para acabar la jugada con un zurdazo que acabó en las manos de David Gil tras tocar en el central valenciano.

Estaba atractivo el duelo, abierto, interesante y con ambos equipos intentando llegar sin frenos al área rival. Otra vez Ontiveros, ahora escorado por la derecha, metía un balón de dulce al área pequeña donde no apareció ninguno de sus compañeros para alivio de la parroquia zaragocista. Al rato, fue Climent el que centraba al primer palo para que despejase la zaga maña, que veía como el rechace acababa en las botas de Ocampo, que empalmaba como le llegaba pero sin encontrar portería. Sí la encontró poco después y después de asociarse con Ontiveros, con el que hizo una pared de manual para beneficiarse de ella y disparar con su izquierda muy forzado para que el balón acabase mansamente en las manos de Poussin.

Consciente del peligro que entrañaba la presión adelantada, Garitano retrasó posiciones y, así, evitar darle facilidades a un Zaragoza que veía de nuevo como cercana a la media hora el Cádiz volvía a la carga tras un zurdazo que se estrelló en la cruceta exterior de la portería tras otra gran pase filtrado, ahora de Ontiveros. Al poco de esa acción, era Ocampo el que se llevaba todas las miradas a la media hora y después de una nueva y genial entrega de Iza a Sobrino que el manchego prolongó como pudo para la llegada infructuosa del uruguayo, que no acertó a meter el pie entre dos centrales., que también se hicieron un lío en una jugada a la que le faltó poco para encuadrarse en un programa de humor.

Los jugadores del Cádiz abroncan a un rival por dejarse caer en el área propiciando una riña. Araba Press

Inevitablemente, el Cádiz se iba arriba y volvía a adelantar sus líneas para que los maños volvieran a la carga con balones a la espalda de lo centrales amarillos. En una de esas, el Zaragoza forzó un córner que precipitó una tangana originada por unas manos que no fueron y el posterior 'patoseo' de unos y otros para amargura de un excelente árbitro, que veía como a pesar de estar pastoreando perfectamente el partido este se ponía bronco por falta de camaradería de una profesión que es raro encontrarla sobre el césped.

Achuchón final maño

Tras las protocolarias riñas de patio de colegio, alguna que otra amarilla y los consabidos y absurdos calentones del personal en la grada, el duelo volvió con la mala pata para el Cádiz, a poco del descanso perdía por lesión a Alcaraz y Ocampo. Escalante y Álex entraban al verde y Ontiveros, el corazón de este equipo, abandonaba la mediapunta y se iba a la izquierda. Estos cambios trastocaron mucho al once amarillo, que, además, se desquició un tanto con tanta protesta y acabó sufriendo en el descuento tras una genialidad de Toni Moya que se quedó en nada al no coger la fuerza necesaria una vaselina lanzada con su exterior; y si ahí tuvo poco trabajo David Gil, mucho más complicado lo tuvo después al disparo desde el vértice del área de Calero y que de no ser por estirada del meta cadista hubiera podido adelantar al Zaragoza al filo del descanso.

Por pastorear el árbitro, pastoreó hasta al público, concretamente, a un aficionado que le tiró con mucha maldad el balón a Iza, lo que provocó que el encuentro se detuviera un par de minutos como manda el protocolo, que en este fútbol moderno viene también a educar a las masas. No está mal, no.

El duelo se ensombreció en su segunda parte, donde era el Zaragoza el más incesante en sus dominios. Eso hizo que Garitano volviera a tocar al equipo, donde entraron Chris Ramos y Fali y salir de él Fede San Emeterio y el guionizado Carlos Fernández. Y, sí, las modificaciones pronto hicieron efecto tras una contra liderada por Ontiveros que acabó con Álex metiendo el balón en el corazón del área donde no apareció Chris Ramos porque había siso zancadilleado por Jair. La falta lanzada por Ontiveros fue a la barrera, el rechace llegó de nuevo al malagueño, que volvió a chocar con la muralla maña, a la que se incorporó por desgracia Álex, que impidió que el rebote recogido por Chris Ramos y su posterior chut fuese a puerta para euforia de La Romareda.

La respuesta zaragocista no se hizo esperar y de no ser por Kovacevic casi se convierte en gol tras la entrada de Aketxe, que sirvió un caramelo a Pau Sans para que se le apareciera para desactivar el peligro el defensa serbio, que estaba haciendo un verdadero partidazo. La entrada de Keidi Bare en el Zaragoza se dejó notar y ahora era el conjunto aragonés el que parecía ir más decidido a por un gol que merecía el partido.

Expulsión de un blanquillo en la recta final del choque

Garitano no se venía abajo pese a ese empuje local y agitaba sus manos desde el área técnica mientras gritaba a los suyos que no metiesen el culo en el área de David Gil. A falta de diez minutos, entraba por Sobrino De la Rosa, que en una de sus primeras intervenciones recuperó con fe un balón que mandó a la línea de gol pero donde no aparecía Chris Ramos, que seguía protestando al árbitro un derribo anterior que hubiera sido la segunda amarilla del central. Quien sí la vio en el 88' fue Tasende, que hizo una dura entrada al revolucionario De la Rosa.

Agonizaba el encuentro y el Zaragoza, por medio de un revoltoso Pau Sanz, insistía en la búsqueda de un gol que finalmente no llegó a pesar del último intento fallido de media chilena de Chris Ramos. El pitido final del trencilla vasco Jon Ander González Esteban puso fin a un buen partido servido por un gran arbitraje.

