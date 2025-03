LaLiga recoge los insultos proferidos en La Rosaleda

Javier Ontiveros no tuvo un día fácil el pasado domingo en el estadio del club en el que comenzó a forjarse como futbolista profesional. Su antigua afición no le perdonó su salida en 2021 al Osasuna y desde entonces se ha convertido en 'non grato' para muchos radicales del equipo de la Costa del Sol que en el pasado derbi ante el Cádiz se empeñaron en recordárselo cada vez que tocaba el balón.

Pero las quejas de los aficionados malacitanos no se quedaron en los pitos de descontento; también hubo insultos tal y como recoge el habitual informe que LaLiga hace de cada partido. De hecho, la patronal ha denunciado los insultos proferidos desde algunos sectores de La Rosaleda contra el Cádiz y el propio Ontiveros. El informe, de lo más exhaustivo, dice lo siguiente:

- En el minuto 57 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 112, 114, 116, 220, 222, 224, 226, 228 y 230 de la grada de Fondo Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico 'Ontiveros, hijo de puta'.

- En el minuto 21 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 112, 114, 116, 220, 222, 224, 226, 228 y 230 de la grada de Fondo Sur entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico 'Puta Cádiz, oe'.

Este insulto hacia el futbolista y el club fue recogido en dicha denuncia hasta en dos ocasiones.

Más temas:

Cádiz

Málaga