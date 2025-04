Juan Villar: «Me retiro con la espinita de no subir con el Cádiz»

Hasta 114 partidos y 42 goles en tres temporadas. Son las cifras de un jugador que ni mucho menos pasó desapercibido por el Cádiz CF. Un extremo goleador, de carácter y que desequilibraba. Hablar de Juan Villar en tierras gaditanas no es hacerlo solo del excelente cantaor flamenco, en clave futbolística ese nombre y apellido es el de un futbolista onubense que dejó su sello de amarillo y que ahora pone punto y final a su carrera deportiva.

«Una lesión en el brazo me estaba fastidiando mucho últimamente junto con asuntos personales y al final he tomado la decisión de dejar el fútbol», explica el ya exfutbolista que ha vivido últimamente un calvario físico. «Estuve la temporada pasada en el Recreativo de Huelva y luego jugué en el San Roque de Lepe. Me fracturé el codo y al final quizás lo más prudente era dejar el fútbol», añade.

Villar no olvida su paso cadista, pues fueron años muy intensos con buenos pero también malos momentos. Se convirtió junto a Pablito Sánchez en el fichaje estrella de Alessandro Gaucci y Sinergy. Un desastre de equipo de principio a fin que se salvó de descender a Tercera por aquel partido disputado ante el Sanluqueño. «Fui a Cádiz con todas las consecuencias. Me faltó el ascenso y la verdad es que me quedé con esa espina para siempre», reconoce el de Cortegana.

Y una primera temporada de amarillo también dura en lo personal. La mala dinámica de un equipo que no le ganaba a casi nadie y estuvo siempre abajo hizo que buena parte de la afición la tomara con las dos estrellas de un equipo estrellado; Pablito y el propio Villar. «El primer año fue bastante duro. Yo venía de Segunda División con unas expectativas importantes y no se dieron las cosas como se esperaba. Al final la gente se fijó mucho en mi pero yo me quedo con los dos años siguientes que todo fue distinto», explica.

Pasada esa temporada, con la llegada de Raúl Agné meses antes, lograda la permanencia de aquella manera y en una campaña nueva, el Cádiz se metió en el 'play off' de ascenso no con pocos problemas pues en pleno abandono de los italianos llegó Antonio Calderón que metió al equipo en la fase de ascenso, para caer a las primeras de cambio con el Hospitalet. Una temporada más tarde, más de lo mismo, pero con Claudio, y un equipo que se dio de bruces ante el Oviedo y luego el Bilbao Athletic para no ascender.

«Lo único que no tuvimos fue ese paso importante para conseguir el ascenso. Hice goles las tres temporadas, en la primera no se me olvida un 'hat trick' en Loja. Son circunstancias las que se dan y al final el fútbol es así. Mi último año fue espectacular, marcamos muchos goles y quedamos primero con bastante solvencia. Nos tocó un gallito en la primera eliminatoria y luego no estuvimos bien en San Mamés. Fue un partido muy malo y luego en la vuelta en Carranza no pudimos. Tuve dos tiros que fueron al palo y al final fue una pena», recuerda Villar.

Podría haber jugado con el Cádiz en Segunda pero no llegó el ascenso. «Tenía renovación automática si subíamos a Segunda División pero no lo conseguimos. Vino el Valladolid a por mi y no le pude decir que no. Luego allí en Pucela me fue bastante bien la verdad».

Recreativo de Huelva, Cádiz, Valladolid, Almería, Rayo Vallecano, Osasuna, Tenerife...han sido algunos de los equipos de Villar llegando a debutar incluso en Primera. Una carrera que dice adiós. «Me quedo más que satisfecho con mi carrera. Cuando empecé nunca pensé que iba a jugar donde lo he hecho. El fútbol es muy difícil y conseguir objetivos es algo complicado. Yo he tenido la suerte de jugar en grandes equipos y hacerlo en Primera División también. Me voy con la conciencia tranquila porque lo he dado todo. He dejado el alma en todos los campos que he jugado. Ahora lo dejo porque tengo muchos años por delante entiendo y debo cuidar mi salud», explica.

Y entre todos esos equipos, el onubense tiene un rincón muy especial para un Cádiz donde jugó y marcó mucho. Equipo del que no pierde la pista. «La Segunda División es muy complicada y también bonita con tantos equipos andaluces. Ojalá lo pueda conseguir el Cádiz pero que hay trabajar mucho, deseándole mucha suerte a mi paisano De la Rosa«.

Antes de acabar, Juan Villar se despide con el deseo de que el cadismo tenga un buen recuerdo de su paso de amarillo. «Espero haber dejado cariño en Cádiz, yo desde luego nunca voy a olvidar mi paso por allí», concluye.