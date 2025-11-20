José Manuel Jurado acusa al Cádiz CF de portarse muy mal con él: «Eché en falta, por ejemplo...»

Llegó como estrella y el Cádiz CF ascendió a Primera, pero su fichaje no se correspondió con lo visto sobre el césped. Si algo no funcionó en la temporada 2019/2020, la del último salto a la elite de la entidad gaditana, fue la participación del sanluqueño José Manuel Jurado.

El ex del Atlético de Madrid aceptaba la propuesta del presidente Manuel Vizcaíno y llegaba al Cádiz CF después de haber estado compitiendo en Arabia Saudí y China. 33 años tenía por aquel entonces.

Su etapa cadista fue más que decepcionante. Llamado a liderar el equipo, Jurado nunca fue importante en el Cádiz CF. Apenas disputó 15 encuentros, cuatro de ellos como titular y dos completos. Ni marcó.

Jurado, que había llegado procedente del Espanyol, había firmado por tres temporadas, pero no terminó su contrato. Fue el último año de un futbolista que dejó huella en el Atlético tras formarse en el Real Madrid, y que también pasó por Mallorca, Schalke 04, Spartak, Watford y Espanyol, además de sus experiencias en Arabia Saudí y China. En Cádiz fue una sombra de lo que había sido.

«Vizcaíno me echó a la prensa encima»

Precisamente él tampoco guarda buenos recuerdos de su etapa en La Tacita de Plata, a pocos kilómetros de su Sanlúcar de Barrameda natal. «Manuel Vizcaíno estuvo llamándome todo el verano para que fichara por el Cádiz CF. Y venía de China y me apetecía porque podía quedarme a vivir en mi tierra. Acepté», señalaba recientemente José Manuel Jurado en una conversación con 'Los Fulanos' que ha sido publicada en 'Youtube' y que ha sido compartido en otras redes sociales como 'TikTok'.

«Cuando llegué estaba el equipo en Segunda y subimos a Primera. Después ya no sigo y dejo el fútbol. No sigo porque no le gustaba mi fútbol al entrenador, que era más de otro fútbol. Él quería otros jugadores», apunta sobre su relación con Álvaro Cervera.

«Me apartaron para forzar que yo me fuera. Se portaron muy mal y Manuel Vizcaíno me echó a la prensa encima. Salieron artículos sobre que no iba a salir ni iban a contar conmigo. Era una manera de presionarme para que me fuera», añade el exfutbolista de Sanlúcar de Barrameda.

Jurado continúa: «No quise entrar en jaleos y acepté un acuerdo para el finiquito. No quise entrar en polémicas, pero se portaron muy mal. Estuve apartado y 'callaíto la boca'. El entrenador ni me hablaba ni me decía nada. Fue llegar de la pretemporada y apartarme para forzar mi salida».

«El presidente del Cádiz CF no fue de cara»

Y hacía hincapié en su relación con el presidente del Cádiz CF: «Vizcaíno, que tanto me había llamado el verano anterior, luego no dio la cara ni me dijo nada. Eché en falta, por ejemplo, igual que tanto interés tenía en llamarme, decirme que no iban a contar conmigo para la temporada que viene porque el entrenador tiene otra forma de juego, porque quiere otros jugadores...».

Y añade: «En fin, decir vamos a buscar una solución amistosa entre los dos. Tú cedes y yo cedo. Buscamos otro equipo o lo que sea. No fue de cara. Nunca me llamó y nunca me dijo nada».

Asimismo Jurado asegura: «No, Cervera no me llama. Cervera es anti mi juego».

Al tiempo que apostilla: «No he tenido más contacto con ellos. Ya me retiré porque ya me costaba retirarme de mi familia»

Unas declaraciones que confirman lo que ya expresó el pasado mes de marzo en una entrevista concedida a 'El Desmarque'.