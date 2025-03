Jurado se despacha a gusto

José Manuel Jurado fue el fichaje estrella de Manuel Vizcaíno para la temporada 19/20, pero le salió rana. El ex del Atlético de Madrid y sanluqueño de nacimiento llegaba al Cádiz CF tras haber estado compitiendo en Arabia Saudí China. Ruina. Aquí colgó las botas, pero en realidad las tenía colgadas unos años antes.

El jugador firmó por tres temporadas de las que solo cumplió una parte de otra. Este martes Jurado ha vuelto a ser noticia para el cadismo al conceder una entrevista en El Desmarque, donde se ha ha despachado a gusto con sus recuerdos.

«Venía de muchos años en el extranjero y luego llegué al Cádiz. Las cosas ahí no surgieron bien ni como esperábamos y ya luego salir de ahí a otro sitio me costó mucho. Estaba cerca de la familia, de los niños... y ahí lo dejé. Pensé en seguir en Segunda aquí en España, pero me costó mucho alejarme de los niños otra vez», comenzó diciendo argumentando el por qué de su jubilación.

Fue integrante de la plantilla del ascenso y no aportó mucho, pero menos aportaría en los tres primeros meses en Primera. «Acabó la temporada que subimos a Primera, y al empezar la pretemporada, el entrenador parece que no contaba mucho conmigo. Nadie llegó a decirme nada, ni entrenador ni presidente, nadie se atrevió a decirme nada. Y empezaron a apartarme del equipo, no sabía por qué, supongo que era porque no contaban conmigo», dice sobre su pasado.

«Me tocó un entrenador que no le gustaba mucho el fútbol, le gustaba más el correr y otro tipo de fútbol que no es el mío. No entiendo tanto interés en ficharme, digamos del presidente, porque fue el que me buscó y si había un entrenador con el que no iban mis cualidades... pero bueno, así son las cosas y así es el fútbol, hay que aceptarlo y ya está», concluyó.