Jerónimo Dómina ya trabaja en El Rosal

Jerónimo Dómina, con las peculiaridades que conlleva su situación actual, ya es casi uno más en el Cádiz CF. El delantero argentino pasó reconocimiento médico en la mañana del jueves y firma para las próximas cuatro temporadas y media en el cuadro amarillo, al que llega con la intención de subsanar las carencias ofensivas de un equipo que, a pesar de contar con un enorme talento en la zona de ataque, no está siendo capaz de producir con facilidad. Por eso, el joven futbolista es la solución que, rápidamente, ha encontrado la dirección deportiva encabezada por Juan Cala para dotar de mayores herramientas a la plantilla en dichas labores.

En la previa del encuentro contra la Cultural Leonesa, Gaizka Garitano explicaba que «el club me ha trasladado el interés en Jerónimo Dómina, pero no soy yo quien debe comunicarlo. Deberá hacerlo oficial el club. Ahora mismo no estoy en eso. Yo estoy en el partido de la Leonesa«. Un sí pero no del técnico vasco que, sin embargo, ya tiene al delantero argentino merodeando por la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

🟡ℹ️ JERÓNIMO DÓMINA ya se ha ejercitado (en solitario) en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz



🔜 El futbolista argentino comienza su periodo de adaptación hasta que pueda competir con el #CádizCF a partir de enero. pic.twitter.com/WAUTlJB5bH — Merino (@JMCMerino6) November 22, 2025

Tal y como apunta el periodista José Manuel Merino, el ariete Jerónimo Dómina ya se ha ejercitado, en solitario eso sí, en El Rosal. De esta forma, el futbolista comienza su periodo de adaptación hasta que en el mes de enero ya pueda competir oficialmente con la camiseta del Cádiz CF. Una incorporación que alimenta las dudas sobre el futuro de Dawda Cámara. El delantero no ha convencido en este primer tramo de campeonato y cortar la cesión para que el Girona le gestione un nuevo destino es una posibilidad que coge fuerza a falta de más de un mes para que se abra la ventana de traspasos de invierno.