Garitano: «Queremos ir a tierras mejores»

Si la última rueda de prensa de Garitano tras un partido fue instantánea debido a la ausencia de medios de comunicación, tampoco fue muy extensa la que dio en la sala de prensa de La Romareda debido a la escasez de medio y la ausencia de gaditanos como suele ser habitual en los partidos que se juegan fuera de Carranza.

El caso es que al entrenador vasco le tocó hacer un nuevo análisis de un encuentro en el que su equipo volvió a salir invicto por séptima vez consecutiva. Destacó como «muy buena» la primera media de los suyos, a los que vio «apretando muy arriba, robando muchos balones y creando peligro».

Además, tuvo que reaccionar a las lesiones de Ocampo y Alcaraz, lo que cree que perjudicó al juego de su colectivo. «Hemos tenido que hacer dos cambios en el primer tiempo y en la segunda parte ellos han jugado más en nuestro campo. Aunque nos hemos defendido muy bien, no hemos estado tan cómodos con el balón como en el primer tiempo. Al final se ha igualado más el partido y el empate creo que es justo», valoró.

Ambos equipos se encuentran en la mitad de la tabla, una zona a la que el Cádiz ha llegado tras huir del fuego del descenso, algo que sigue muy presente en el entrenador vasco a juzgar por su respuesta a una pregunta en la que se le cuestionaba su parecer al ver tanto al Zaragoza como al Cádiz en la zona tranquila de la tabla. «Nosotros más que en tierra de nadie, venimos de tierra de descenso, que es cuando llegamos nosotros. Imagínate que tierra es esa. Y no hace mucho, menos de un mes. Ahora estamos más arriba. Llevamos siete partidos sin perder y el equipo está muy bien. En la tierra que estamos ahora no está mal. Queremos ir a tierras mejores, pero no queremos volver a la que estábamos», comparó con una metáfora venido al pelo.

