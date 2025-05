Garitano: «Los jugadores tienen que demostrarme que tienen hambre y quieren ganar»

¿Hay alicientes en los tres partidos que quedan para el Cádiz CF? Para empezar, ¿el de este domingo entre dos equipos con nada en juego más que los puntos para maquillar la clasificación?

Preguntas que rápidamente han obtenido la respuesta de un Gaizka Garitano casi obsesionado en que su equipo acabe bien una temporada para meterla en un cajón y previamente tratar de aprender de la cantidad de cosas que se han hecho mal. El técnico vasco sabe que su equipo lleva un par de partidos dando una imagen calamitosa, de ahí que eso tenga que arreglarse en las tres jornadas restantes.

«Con ganas de seguir ganando tras la victoria ante el Almería y acabar bien la temporada. Hace tiempo que no ganamos fuera de casa, queremos seguir escalando posiciones y seguro con muchas motivaciones para los jugadores de manera individual», reconoce nada más comenzar la rueda de prensa de previa al partido de este domingo en Ferrol.

«Estamos centrándonos en acabar la temporada en el mejor puesto posible. Hay muchos equipos en pocos puntos. Es importante tener buenas sensaciones a final de temporada y ganar en Ferrol sería importante para sumar una victoria fuera. Los profesionales nos jugamos mucho y hemos preparado el partido con mucha motivación. Ya veremos qué hacemos en estos quince días qué podemos hacer con la alineación pero juegan los futbolistas que están más enchufados y que más ganas tienen de jugar«, explica.

Viendo como ha transcurrido la campaña ni ganando lo que queda cambiaría mucho pero eso sí, Garitano recuerda que su labor se ha cumplido. «Acabar bien la temporada sería positivo para todos. Levantar una situación crítica que yo creo que ya está olvidado pero sigue ahí porque la situación fue muy crítica pero se ha levantado. Queremos acabar con mejores sensaciones de las que tenemos y ganar encuentros, de cara a hacer un promedio muy bueno. Vamos a pelear estas semanas por conseguirlo«.

En esa reivindicación, lógica, de su trabajo, Garitano destaca la complejidad de la Segunda División. «La competición está siendo muy complicada. Pocos de los que venían de Primera esperaban este nivel en Segunda. A nivel europeo esta categoría está muy por encima de algunas competiciones europeas de primera división. Quitando cuatro o cinco equipos aquí todos luchan por estar en Primera Divisón la próxima temporada y si no se consigue hay muchos problemas. Ahora vamos a Ferrol que viene de casi ganar hace unos días en Almería. El fútbol nunca ganas fácil en ningún sitio. La categoría está tan igualada y complicada que en muchas ocasiones no tienes capacidad para ganar».

La renovación de Álex: «Será una decisión suya»

No mira en en exceso a la temporada que viene, pero si deja caer que es clave cambiar cosas. «Ahora mismo estamos pensando en Ferrol y en acabar bien. Algunas cosas las tengo claras de cara al año que viene pero es un trabajo que hay que hacer de puertas para dentro. Una reflexión importante de cara a mejorar el equipo y está claro que el comienzo de temporada es muy importante porque si te metes abajo pronto luego es muy complicado salir. Hay equipos como Tenerife y Zaragoza que no han terminado de salir de abajo, de ahí que el comienzo de la temporada sea tan importante«.

«Aunque el club me hablara de la próxima temporada no haría caso porque ahora mismo nos quedan tres partidos. Una cosa es la campaña que viene y esta que aún no ha acabado. No sé si será porque soy vasco y cuadriculado pero lo que más me importa ahora mismo es ganar», añade.

¿Habrá opciones para los jugadores del filial en estos tres partidos? Garitano deja claro que «lo que tienen que hacer los futbolistas es demostrarme que tienen hambre y ganas de ganar con la camiseta del Cádiz. El que me lo demuestre jugará y el que no lo haga pues no lo hará, independientemente de cómo se llame. Está en manos de los jugadores».

Concretando en dos de ellos, pocos augurios hay en cuando a que Álex Fernández siga vistiendo la camiseta cadista. Cuestionado por ello Garitano lo deja en sus manos. «Con Álex hablo todos los días porque es el capitán y una institución aquí. Todo dependerá de lo que él quiera pero para nosotros es top. Será más una decisión suya que otra cosa. Yo estoy encantando con él y con su rendimiento».

Y respecto al lesionado Luis Hernández, el entreandor se deshace en elogios. «Quiero mucho a Luis Hernández. Lo he conocido aquí y me tiene impactado. Es una persona de una inteligencia increíble e importante en el vestuario. Está peleando con su lesión, de momento no lo ha conseguido pero esta temporada no ha podido. Sigue ayudando al vestuario y es una persona que ha conectado muy bien con nosotros. El vestuario está muy unido a nivel de grupo y de trabajo. Estoy muy contento con todos ellos«, concluye.