El futuro de Brian Ocampo y Matos en el Cádiz CF

Las presentaciones oficiales de los jugadores no son exclusivamente positivas por la posibilidad de escuchar por primera vez a los nuevos futbolistas. También tienen su notable grado de importancia porque permiten preguntar directamente al club sobre las cuestiones de actualidad. En el caso del acto de Alfred Caicedo, los medios han aprovechado la presencia de Juan Cala para tratar de conocer mejor los planes del Cádiz CF en un presente mercado de verano que está protagonizando muchos movimientos, pero que aún desliza la imperiosa necesidad de acelerar en la operación salida. Y en esos términos se mueven dos nombres: José Joaquín Matos y Brian Ocampo.

Hablamos de dos jugadores que han estado muy relacionados como posibles salidas del Cádiz CF. Sin embargo, el futuro de ambos podría ser totalmente opuesto según las declaraciones de Juan Cala, coordinador general de la Dirección Deportiva y director del Área de Fútbol profesional y cantera.

Juan Cala, junto a Caicedo en la presentación del futbolista ecuatoriano FRANCIS JIMÉNEZ

En el caso de Brian Ocampo, que tuvo minutos en el amistoso ante el Uniao de Leiria y lideró un par de acciones ofensivas importantes, el exfutbolista lebrijano ha aclarado la situación del jugador. «Nunca hemos dado una lista de salidas. Hemos dicho que los jugadores lo sabían personalmente y ya la rumorología ha ido perfilando qué jugador sí o qué jugador no. Lo consideramos un activo al que le queda un año de contrato con el club, que es interesante para el club y que está en la plantilla. Si recibimos ofertas por él las estudiaremos y, si no, se quedará«.

Por lo tanto, Juan Cala deja claro que el uruguayo es uno más de la plantilla y que tan solo una oferta que convenza a la entidad desembocaría en la salida del futbolista. Muy diferente es la situación de José Joaquín Matos, que parece estar muy cerca de cerrar su fichaje por el Ceuta, un equipo recién ascendido a Segunda División y que tiene al jerezano Edu Villegas como director deportivo.

ANTONIO VÁZQUEZ

Matos, que aún no ha contado con minutos esta pretemporada y que el pasado curso vio como su participación estuvo muy afectada por la irrupción de Mario Climent, estaría por lo tanto a un paso de cambiar de aires. «La salida de Matos se está acelerando y también otras que están acelerando paralelamente, aunque no sean todas con la rapidez con la que a todos nos gustaría. Pero se está trabajando en ellos y se están perfilando detalles. Es cuestión de tiempo y a lo mejor en poco tiempo salen tres de golpe, o salen dos», explicaba Juan Cala, que en el caso del utrerano en particular desvelaba que «es cierto que está avanzado con el Ceuta y es cuestión de tiempo y de horas que se cierre el acuerdo». La segunda etapa del lateral en el cuadro amarillo estaría muy cerca de llegar a su fin.