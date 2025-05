Cinco motivos para motivarse y, de paso, evitar un nuevo ridículo

El Cádiz CF no se juega nada pero haría bien en no metérselo en la cabeza tanto porque no está el horno de la afición para muchos bollos más. Sin ir más lejos, en el recuerdo aún está latente aquel 6-1 con el que el conjunto amarillo entrenado por Mauricio Pellegrino cerró la desastrosa campaña el año pasado. Así que sí, además de motivos pasionales y decentes, también los hay particulares y deportivos. Este Cádiz CF de Garitano, ya sea por ellos mismos, por el club o por la afición, puede encontrar hasta cinco puntos con los que motivarse de cara al duelo de este domingo en el Nuevo Carlos Tartiere.

1. Ganarse un puesto en la plantilla 25/26

Es muy posible que Garitano tenga ya en la cabeza lo que le piensa decir a Vizcaíno acerca de los jugadores que no le valen para el curso próximo, que han de ser la gran mayoría por el bien de la afición. No obstante, como en todo, siempre habrá dudas y este domingo estaría bien que aquellos que las presentan y tienen contrato se fueran de vacaciones dejando en el entrenador una buena opinión. Sobra decir, que la falta de implicación ya no solo sería amonestada por el técnico, también sería castigada severamente por la grada. Así pues, ningún jugador amarillo podrá salir a pasearse en el Tartiere por el bien de su futuro más cercano.

2. Mejorar en la clasificación

Aunque de poco importe, quedar de mitad de la tabla hacia arriba puede llegar a ser más presentable que acabar la temporada cercando los puestos de descenso. En estos momentos, el Cádiz CF es el undécimo clasificado con 55 puntos, solo uno más que Córdoba y Burgos, dos por encima de Sporting y Deportivo y tres del Málaga. En cambio, por encima tiene a dos puntos al Albacete y tres al Eibar, con el que pierde el 'goal average'. Si las cosas le van bien en Oviedo, qué menos que quedarse en justo esa mitad de la tabla y esperar una derrota del Albacete -que juega en Córdoba- para acabar el décimo. En caso de derrota y de que sus perseguidores sumen tres puntos podría perder puestos en la tabla y ensuciar más si cabe esta asquerosa temporada.

3. Venganza diez años después

Si estos de amarillo celebraron la victoria 'in extremis' de hace unas semanas frente al Almería como los que habían ganado la Champions, qué sabrán de los antecedentes que el Cádiz CF guarda con el Oviedo. Pero si se informasen una mijita sabrían que el cuadro carbayón convirtió el Carranza en un funeral lo que iba a ser una fiesta en el caso de haber ganado en aquella eliminatoria de ascenso a Segunda de la temporada 2014/15, hace ahora una década, y que se llevó finalmente los asturianos tras ganar 0-1 en Cádiz después del 1-1 en Oviedo. Además, esa discutida eliminatoria también lo fue entre las aficiones, jugadores y directivas a cuenta de los piques con Diego Cervero y la crisis de las entradas para la afición azulona en el partido de vuelta y por las que la directiva oviedista se negó a sentarse en el palco de autoridades del estadio gaditano. Aquel 31 de mayo de 2015 la fiesta en casa del Cádiz no pudo darse; no estaría del todo mal que los amarillos pinchasen algún que otro globo impidiendo la victoria asturiana en el caso de que el Elche no haga sus deberes.

4. 'Venderse'

En el caso de que se tomen en serio el encuentro, los jugadores amarillos tienen la última oportunidad este año de venderse y buscarse algún club el año que viene después de rescindir con el Cádiz CF. Además, qué mejor que hacerlo en uno de los estadios donde más focos habrá puesto debido a que los carbayones pueden ser equipo de Primera si ganan y el Elche cae en Riazor. Se gane o se pierda, el aficionado local no olvidará el jugador o jugadores del Cádiz CF que peor se lo hizo pasar en una tarde que puede ser histórica.

5. El honor

Ya ha pasado mucho desde que Benito Pérez Galdós escribiese sobre el honor en su obra 'El abuelo' (1897) pero aún hay personas que hacen de esta palabra una forma, un estilo de vida. Es cierto que en el mundo del fútbol no se estila mucho, y menos aún cuando llegan esas últimas jornadas donde muchos profesionales ya juegan antes con las chanclas que con las botas de taco, sin embargo, aún deben quedar futbolistas que jueguen y compitan como lo hacían cuando eran niños. ¿Serán estos jugadores del Cádiz algunos de esos niños que jugaban para divertirse y para ganar? ¿Y por qué? Por el honor que da la victoria.

Todo es poco con tal de que el jugador del Cádiz CF se motive de cara a un encuentro que venga a decir que el 4-0 no fue solo producto de la pachorra oscense y sí por el cambio de sistema y de mentalidad que pareció verse ante la grada de Carranza. Y es que ante el Huesca se vio esa vergüenza torera que todo profesional debe llevar pegada al alma para tratar de hacerlo lo mejor posible. Que no se gana, vale, pero seguramente si los de Garitano lo dan todo esquivarán el ridículo que hicieron hace un año en Almería al caer goleados 6-1.

