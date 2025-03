¡Chimpún! (2-1)

¡Chimpún! Se acabó. 'Finito'. 'Sefini'. Llámenlo como quieran, pero así debe ser el futuro en el Cádiz de un Paco López que iba resistiendo en la trinchera en la que metió a su equipo desde el minuto 1 al alargue del segundo tiempo, donde acabó su crédito.

No hay más excusas, ni más regalos, ni más tiempo. No debe haberlo si se quiere mantener la categoría. Y eso que el Cádiz pudo volver a sacar un punto de pobre resistiendo a la trinchera en un campo donde el fútbol suele poner a cada uno en su sitio. Y en estos momentos, el sitio de este debilitado, pecaminoso e indolente conjunto cadista es la Segunda B o como quiera que se llame. El abismo está muy cerca y estaría bien que al presidente de todo esto haya alguien que le quite la venda de los ojos si no quiere caerse con todo el equipo.

Los amarillos se adelantaron tras un regalo que supo abrir el de siempre, Ontiveros, pero con el paso de los minutos el Elche fue superando poco a poco a un Cádiz que, para colmo, se quedaba en inferioridad tras la expulsión de Ocampo a los diez minutos de la segunda parte. Tampoco es que el Elche hiciera nada del otro jueves para remontar; le bastó con colgar balones al área para sacarle los tres puntos a un Cádiz que camina a ciegas hacia una categoría menor. Y con justicia. Con absoluta justicia.

Paco López no quiso arriesgar en el que podía ser su último día como entrenador del Cádiz y mantuvo a David Gil en la portería de un once compuesto por Iván Alejo, Fali, Kovacevic, Matos; Fede San Emeterio, Álex Fernández, Brian Ocampo, Javi Ontiveros; Carlos Fernández y Roger Martí. Lo esperado. O no. Porque si algo se espera de este Cádiz son bandazos y más bandazos; no obstante, la última bala del técnico valenciano seguiría la misma dirección que la mayoría que ya disparó.

Lo que sí se esperaba fue lo que comenzó a pasar sobre el verde del Martínez Valero y eso no fue otra cosa que las largas posesiones y con llegada a área contraria de un Elche que de tanto sobarla desde atrás le regaló el primer gol al Cádiz. Corría el 7' de partido cuando Raúl Guti asistía involuntariamente a Ontiveros para que el malagueño definiera, con amago incluido, a la perfección. El malagueño, por fin, salió de inicio partiendo de su banda preferida, la zurda, en detrimento de Ocampo.

La toca tanto el Elche de Eder Sarabia que hasta su público le pita cada vez que se la juega en campo propio, donde se acumularon los errores en las entregas de la que vivió el bando gaditano. Pasado el espejismo del gol amarillo, el once franjiverde siguió a lo suyo y el Cádiz, pues también. Algo más juntito que otros días, los muchachos de Paco López intentaban cerrar todos los espacios posibles a un Elche paciente con el tempo del partido.

Fue así como se aproximó al empate tras una llegada por banda que no supo sacar la defensa cadista y que de no ser por David Gil podría haber acabado en el empate tras el disparo desde la frontal de Raúl Guti. El meta no atajó con seguridad, pero reaccionó bien al lanzarse a por el balón para quitárselo de las botas a Agustín Álvarez.

La respuesta la dio Roger, que se coló solo ante Dituro al que no pudo batir por culpa de Bigas, que apareció en el momento justo para alivio de su portero.

Sabedor de su manifiesta inferioridad, el Cádiz se puso a hacer lo que mejor sabe. Así, el encuentro se embarulló para molestia del Elche, un equipo que necesita continuidad para dar rienda suelta a su desenfreno. Debido a ello, entre faltas, tarjetas y calentones de unos y otros, el Cádiz hasta se presentaba en área contraria de vez en cuando. Roger y Ocampo gozaron de un dos para dos claro que acabó con disparo lejano del de Torrent a las manos de Dituro ante la falta de conexión de los delanteros.

Al poco de esa ocasión llegó otra tras una pérdida de balón, la enésima de los locales. Roger condujo el balón para asistir a Ontiveros, que esta vez no pudo sorprender a Dituro después de buscarle de nuevo el palo corto bien tapado ahora por el meta.

A pesar de que el Cádiz ni olía la pelota, tuvo el mérito que al término del primer tiempo se hubiera jugado más a lo que propuso el once amarillo que a lo que intentó el franjiverde.

Ya en la reanudación, el Cádiz salió demasiado atrincherado desde el primero de los minutos. Y claro, el Elche tocaba cada vez mas cerca del área para inquietud de David Gil, que veía como las faltas se las tiraban mas cerca aunque a las nubes por fortuna.

Expulsión de Ocampo

La cosa iba de regalos y el Cádiz se lo devolvió de la mejor manera posible al Elche. Ocampo resbalaba con ímpetu para derribar de forma aparatosa al último hombre del Elche y veía su segunda amarilla con más de media hora por delante.

Y así, de sopetón, al Elche le entró las prisas. Sory Kaba entraba para ponerse de referencia de ataque de un equipo que se echó hacia arriba como estaba mandado. Por su parte, Paco López metía a Chris Ramos por Roger y al indultado Kouamé por Carlos Fernández en el 61' de partido.

No tardó en aparecer el delantero guineano, que tras un rechace a la salida de un córner se vio solo para volear a las manos de David Gil completamente solo en el segundo palo evidenciando la falta de concentración de la zaga cadista.

Embotellado en su campo, el Cádiz sufría de lo lindo y veía como otra vez David Gil en dos tiempos abortaba el remate a gol de Bigas tras otro asedio ilicitano.

Consciente de que se le agotaba el tiempo, Eder Sarabia introducía un triple cambio para meter mayor energía a un equipo que recomponía su dibujo para derribar la cada vez mas agrietada muralla amarilla.

Cogía aire el Cádiz apoyándose en las pérdidas de tiempo que llevaban ya desquiciando desde el primer tiempo a la grada del Martínez Valero. A falta del un cuarto de hora para el 90', Paco López metía más cemento con Glauder y sacando la pólvora cansada de Ontiveros.

Seguía atrincherado el Cádiz, que contaba con David Gil para salvar los muebles, esta vez tapando toda la portería ante Sory Kaba, que volvía a avisar en boca de gol.

Pero era mucho aguantar y en el 81, en una nueva oleada local Josán remataba solo en el segundo palo un servicio de Salinas.

Quedaban ocho minutos más el alargue y el Cádiz temblaba. El siguiente que la tuvo fue Agustín Álvarez, que a bocajarro no acertó a meterla dentro para nueva toma de oxígeno del once amarillo, que no veía el momento en el que el árbitro pitara el final.

De cara a la recta final y a ese añadido, Alejo dejaba su carril a Sobrino que muy pronto pisó su propia área, colapsada por tanta llegada de los de Sarabia. Y claro, pasó lo que pasó cuando el balón llega tanto.

En este caso, y tras un nuevo centro al segundo palo, aparecía Iago Santiago, que incluso controlando mal pudo hacerse con el balón para con el exterior mandarlo al fondo de las mallas por debajo de las piernas de David Gil, que soltó la capa en el peor momento.

90'+8' 90'+7' 90'+4' 90'+1' 90'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido. 90'+1' 90'+1' 90' 89' 88' 88' 86' 86' 86' 82' 81' 80' 77' 77' 75' 75' 75' 73' Se reanuda el partido. 72' El juego está detenido debido a una lesión Iván Alejo (Cádiz). 69' 68' 68' 67' 67' 65' 65' 65' 64' 64' 63' 61' 61' 61' 61' 61' 54' Brian Ocampo (Cádiz) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso. 54' 54' 51' 52' 49' 48' 48' 48' 47' 45'+5' 45'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido. 45' 45' 45' 42' 42' 42' 40' 40' 39' 38' 37' 37' 37' 35' 35' 35' 34' 34' 33' 33' 32' 30' 30' 30' 29' 28' 28' 27' 26' 26' 26' 25' 25' 23' 23' 23' 23' 23' 19' Se reanuda el partido. 18' El juego está detenido debido a una lesión Pedro Bigas (Elche). 17' 17' 17' 16' 16' 15' 12' 12' 11' 11' 11' 11' 10' 8' 4' 4' 3' 3'