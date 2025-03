Castellón - Cádiz, en directo: 1-3, resumen, goles y reacciones

Primera victoria cadista en lo que va de temporada. Revolución del Cádiz en la segunda parte gracias a un Chris Ramos espectacular. El gaditano ha marcado el primero, ha provocado el penalti que ha materializado Alcaraz y ha anotado el tercero.

Un choque duro ante un equipo complicado como el recién ascendido Castellón que contamos en Canal Amarillo. Toda la previa, el encuentro y las reacciones del Castellón - Cádiz, aquí.

Sale fuerte el Cádiz que no quiere sorpresas

Gran robo de Escalante que deja para Chris que no se pone nervioso ante el portero. 0-3 gana el Cádiz que ha revolucionado el partido en 10 minutos

Minuto 70, tranquilo el Cádiz que no sufre