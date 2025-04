Cartagena - Cádiz, en directo: 1-2, resumen, goles y ruedas de prensa

Un doblete de Chris Ramos le ha dado una victoria importante al Cádiz en el Cartagonova. Los amarillos se repusieron tras un mal inicio de segunda mitad con un nuevo tanto del gaditano.

El cuadro cadista disipa las dudas dejadas en el choque de la semana pasada frente al Racing de Ferrol. Sigue el Cartagena - Cádiz con todas las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

Buenos días, comenzamos con toda la previa del Cartagena vs Cádiz, saludos de Rubén López

Once del Cádiz. Fali por molestias fuera y Sobrino al banquillo