Carlos Coello hará el saque de honor en el Cádiz - Cultural Leonesa

El estadio amarillo vivirá este domingo un momento muy especial. El gaditano Carlos Coello, recientemente coronado por sexta vez como campeón del mundo de Muay Thai, será el encargado de efectuar el saque de honor en el duelo entre el Cádiz CF y la Cultural Leonesa.

Con este gesto, el club y la plantilla quieren rendir tributo a la impresionante trayectoria del luchador, que el pasado 1 de noviembre volvió a escribir su nombre en la historia al conquistar un nuevo título mundial en el mítico Estadio Lumpinee de Bangkok, un templo para los seguidores de este deporte. Coello se convirtió, además, en el primer español capaz de proclamarse campeón en un escenario tan emblemático.

El deportista, que ya acumula seis cinturones mundiales, siempre ha mostrado su pasión por los colores amarillos y presume de cadista allí donde compite, llevando la bandera de Cádiz a rincones de todo el planeta. La afición cadista tendrá mañana la oportunidad de aplaudirlo y reconocer el esfuerzo, la dedicación y el orgullo con el que representa a su tierra en cada combate.