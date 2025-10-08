El Cádiz CF vuelve al trabajo con Las Palmas ya en el olvido

Atrás queda ya la derrota del pasado domingo en el estadio Gran Insular para los hombres de Gaizka Garitano, que este miércoles han vuelto al trabajo en la ciudad deportiva del Rosal tras dos días de descanso que han debido servir a la tropa para desconectar.

Al jugarse el siguiente encuentro en domingo, el cuerpo técnico del entrenador vasco ha decidido dar descanso a sus jugadores los pasados días lunes y martes para este miércoles volver ya con las pilar cargadas al cuartel instalado en Puerto Real.

El de este miércoles será el primero de cuatro entrenamientos consecutivos que tendrán lugar en las instalaciones de la ciudad deportiva a excepción de la sesión del jueves, que será en el estadio Carranza tal y como es habitual cuando el Cádiz CF juega en casa la jornada de marras.

También como es habitual todos los entrenamientos serán a puerta cerrada, tanto los que se realizarán en El Rosal como el del jueves en el estadio Carranza.

El domingo el Cádiz CF recibe a la SD Huesca a partir de las seis y media de la tarde tras dos jornadas en las que solo ha sumado un punto de seis ante Ceuta (0-0 en casa) y Las Palmas (1-0 fuera).