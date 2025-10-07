Los discursos de los rivales hacen de menos al Cádiz CF

Dice el dicho que 'todo es según el color del cristal con que se mira' y por lo que han visto los dos últimos entrenadores que se han enfrentado al Cádiz CF el once amarillo no debería estar tan arriba de la clasificación.

El pasado domingo, en la sala de prensa del estadio Gran Canaria, le tocaba el turno de palabra al entrenador 'pío pío' Luis García y vaya si pió. El exjugador perico resumió el partido de la siguiente manera y bajo una óptica muy distinta a la de su colega en el otro banquillo. «Creo que hemos sido muy superiores al rival. Hemos tenido situaciones suficientes para ponernos por delante de otra manera», manifestó convencido de la superioridad de su equipo tras 90 minutos de lo más igualado.

Luis García no es el único que ha hecho este tipo de declaraciones justo después de enfrentarse al Cádiz CF. Sin ir más lejos, una semana antes, y en la sala de prensa del estadio Carranza, era el entrenador de la AD Ceuta José Juan Ramos el que venía a decir que las tablas sin goles entre el cuadro caballa y los gaditanos habían resultados injustas a todas luces desde su prisma. «Hemos hecho un partido extraordinario en la primera mitad y en la segunda el encuentro se ha dormido pero hemos logrado maniatar al Cádiz y tener controlado el encuentro con y sin balón. Me he llevado un buen punto aunque creo que nos tendríamos que haber llevado los tres», decía el técnico de un equipo que se encuentra clasificado en la decimosegunda posición con once puntos, cuatro menos que los cadistas.

Tanto uno como otro han sido los dos últimos en medirse al conjunto gaditano, pero no han sido los únicos que empequeñecer a un Cádiz CF que ya se está ganando el respeto de todos ellos por la enorme pegada que han demostrado en encuentros ante Eibar, Albacete, Mirandés, Málaga o Real Sociedad B.

