El Cádiz CF aún sigue de pie

Sobrino no se cansó de correr ante el Elche.

Extraer alguna noticia buena en estos momentos del Cádiz CF es una misión complicada, sin embargo alguna se tiene que buscar para encontrar positividad dentro de un club que de no ser por el tropiezo del Eldense ante el Sporting de Gijón ahora mismo estaría desquiciado y a tres del descenso, que sigue estando a seis.

Un punto de los doce últimos disponibles es un bagaje más que preocupante. Eso queda fuera de toda duda. El equipo anda a la deriva y sobre el césped la carencia de ideas es alarmante. A pesar de todo, el equipo de Garitano no ha dejado de competir y quitando algunos momentos en determinados partidos puede decirse que los de amarillo no han bajado los brazos. Competir, compiten aún.

Solo así se entiende lo ajustado de sus últimos encuentros. Un dato que apoya este fundamento fueron los tres goles que el Cádiz CF encajó en el Carlos Belmonte en una derrota que puso en su triste sitio a un equipo que sin saberlo comenzaba a meterse en un lío del que solo le está sacando la depresión que viven en Cartagena, Ferrol y Tenerife con un Eldense que es el único que está luchando por sacar la cabeza del hundimiento generalizado de los tres anteriores.

Aquella dura derrota en La Mancha fue a comienzos del mes de marzo y desde entonces el Cádiz CF ha jugado seis partidos en los que ha ganado dos, ha empatado uno ha perdido tres. La reacción fue inmediata y Garitano construyó un muro para cerrar el siguiente encuentro en La Rosaleda donde los amarillos ganaron 0-2 en los últimos minutos gracias al paso adelante dado por los malaguistas que motivo la creación de unos espacios que Matos y Melendo supieron aprovechar. Y si engañosa fue esa victoria, más aún lo fue la que llegó a la semana siguiente en el otro derbi andaluz disputado en Carranza y en el que Honglá le hizo regalo del año a un Chris Ramos oportuno para sumar tres nuevos puntos. A partir de ahí, los de Garitano entraron en barrena como se vio en la remontada sufrida en Tenerife, donde los de Cervera ganaron 2-1. También ese tropiezo tuvo contestación en forma de responsabilidad ante el Eibar en casa, equipo con el que se empata sin goles en un encuentro equilibrado y serio. Como serio aburrido fueron los dos siguientes ante Deportivo en Riazor y Elche en Carranza, compromisos que el Cádiz CF perdió por la mínima aunque sin del todo justicia.

Porque sí, el equipo aburre tanto como compite. No, no se han bajado los brazos y no se debería entrar en el pesimismo que indican los números. El equipo se mantiene de pie, sufriendo, pero de pie. El próximo sábado (21.00 horas) espera el Burgos en el mítico El Plantío y los de Garitano volverán a tener otra oportunidad de silenciar unas alarmas que llevan sonando varias semanas e incrementado el nivel de ruido tras las dos últimas y dañinas derrotas.