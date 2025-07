El Cádiz CF se enfrenta a sí mismo

«He venido un poco tocado, pero ya estoy entrenando y para el sábado ya voy a estar«. Fueron las palabras de Alfred Caicedo en su presentación como jugador del Cádiz CF al ser preguntado por su estado físico y después de no haber participado en los dos primeros partidos de los amarillos en pretemporada. Todo bien, a excepción de que el cuadro que dirige Gaizka Garitano no tiene programado ningún encuentro amistoso para el sábado 19 de julio. Los periodistas se miraban entre sí en la sala de prensa del estadio gaditano al no saber a qué se refería el lateral ecuatoriano, pero la duda ya está resuelta y ya estamos al tanto de los planes cadistas para la última sesión de la segunda semana de preparación liguera.

Se trata de un partidillo de entrenamiento que ha organizado Gaizka Garitano para mañana sábado 19 de julio dentro de la sesión programada para las diez de la mañana a puerta cerrada. El encuentro será entre los propios efectivos de la plantilla del Cádiz CF y servirá al técnico vasco para profundizar en los automatismos y mecanismos del equipo tras la contundente derrotada ante el Uniao de Leiria en el segundo encuentro de pretemporada. Todo para llegar en las mejores condiciones posibles a la primera jornada liguera que se disputará el domingo 19 de agosto ante el CD Mirandés.

Chris Ramos anotó el único tanto amarillo ante los portugueses

El partidillo, que se va a celebrar en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, contará con la presencia de los jugadores del filial que ya entrenan habitualmente con el primer equipo. Una jornada de trabajo especial para continuar con la pretemporada y para encarar la recta final de la misma en mejores condiciones. Tras los partidos ante Barbate y Uniao de Leiria, el cuadro de Gaizka Garitano aún tiene por delante choques contra equipos como la UD Las Palmas, AD Ceuta FC, Granada CF o el Córdoba CF en el LXXI Trofeo Carranza en lo que será la última prueba antes del comienzo de LALIGA HYPERMOTION.