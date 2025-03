¡Cádiz CF, cuidadín con la apatía!

Peores cosas se han visto y el cadismo está llena de ellas, por desgracia. Por eso, es más que importante que desde el cuerpo técnico que dirige Gaizka Garitano se siga a pies juntillas el libro que trajo para sustituir al de dibujitos de Paco López. Y en este método del entrenador vasco debe aparecer en los primeros capítulos una de las máximas que dejó el otrora ídolo Álvaro Cervera. Ya saben, sí, aquel lema de 'la lucha no se negocia' que dio tantos éxitos hasta que se comenzó a negociar.

Es cierto que a este vestuario le viene faltando desde hace un tiempo una apertura de puertas y ventanas que dejen entrar aire fresco para que no se repitan costumbres que se dieron el año pasado y que acabaron con el descenso. Fueron tantas que hasta el propio presidente Manuel Vizcaíno llegó a decir que, en efecto, se habían dejado pasar cosas que atentaban contra la unidad del grupo.

Hasta el momento, la llegada de Garitano cortó de raíz esas posibles desavenencias entre unos y otros. Además, la salida de dos conflictivos como Koaumé o Alarcón han contribuido a que el clima en el día a día del equipo amarillo se haya normalizada. Y como no, los resultados han acompañado. Hasta el sábado, que se abrió una pequeña ranura de la caja de los truenos que Garitano debe tapar cuanto antes si no quiere verse producir un incendio en un vestuario que no está para quemarse más de lo que ya está.

Y es que en el encuentro del pasado domingo se vieron cosas que volvieron a desanimar y hasta a enfadar a una afición que había hecho las paces con su equipo tras los diez encuentros invictos desde la llegada del entrenador bilbaíno. Sucedió en el Carlos Belmonte y ante un equipo que no se encontraba en un buen momento de forma puesto que venía de caer derrotado en su casa ante el Eldense, el único de los equipos en puestos de descenso que puede tener opciones de no acabar en Primera RFEF.

Si es verdad que ya algo de esa impotencia se vio en la segunda parte en Carranza ante el Castellón, que si no se llevó los tres puntos fue porque el Cádiz CF supo guardar la ropa con seriedad y responsabilidad. Esas dos mismas que brillaron por su ausencia en el campo albaceteño, donde se dieron muestras de apatía, desgana e indolencia. Y eso no puede ser.

Y no puede ser por una razón muy sencilla. Los de amarillo han vuelto a creerse lo que no son y en cuanto dejan de correr igual o más que el contrario, son un equipo tan vulnerable como de cómico. En cuanto la defensa se relaja, el rival mata. En cuanto el bloque se despreocupa de su porterito, este muere. Sin unidad no hay competitividad y sin solidaridad defensiva no hay Ontiveros.

Garitano debe apretar las tuercas antes que el vestuario se envilezca y deje ir pasando las jornadas como los que ya están de vacaciones puesto que ni el paraíso del ascenso ni el el infierno del descenso parecen alcanzable, pero vaya que si este Cádiz CF no ha sucumbido cuando nadie lo pensaba. ¡Fuera apatía o habrá problemas!