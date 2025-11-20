El Cádiz CF coopera con el simulacro

El Cádiz CF no ha querido ignorar el simulacro de maremoto que se ha realizado este jueves 20 de noviembre y tal y como las autoridades han pedido a la ciudadanía también se ha llevado a cabo en las oficinas del club las actuaciones que se recomiendan hacer en caso de tsunami.
Así, y una vez que sonaba la alarma enviada por las autoridades sanitarias y de emergencias, todos los empleados que se encontraban trabajando en las oficinas se han levantado de sus asientos para comenzar a desalojar las dependencias hacia la zona más alta del estadio, que según las imágenes facilitadas por el propio club, ha resultado ser la zona alta de la grada de preferencia.
Además, en el desalojo también han formado parte de él trabajadores que comparten el edificio del estadio, ya sean abogados, jueces y más funcionarios que trabajan diariamente en los bajos del estadio.
