El Cádiz CF coopera con el simulacro

El Cádiz CF no ha querido ignorar el simulacro de maremoto que se ha realizado este jueves 20 de noviembre y tal y como las autoridades han pedido a la ciudadanía también se ha llevado a cabo en las oficinas del club las actuaciones que se recomiendan hacer en caso de tsunami.

Así, y una vez que sonaba la alarma enviada por las autoridades sanitarias y de emergencias, todos los empleados que se encontraban trabajando en las oficinas se han levantado de sus asientos para comenzar a desalojar las dependencias hacia la zona más alta del estadio, que según las imágenes facilitadas por el propio club, ha resultado ser la zona alta de la grada de preferencia.

🌊🔔 Así ha sido el simulacro de tsunami realizado hoy en el estadio.



Prepararnos es proteger a nuestra afición. 🫂 pic.twitter.com/NiNv2Y4QnW — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 20, 2025

Además, en el desalojo también han formado parte de él trabajadores que comparten el edificio del estadio, ya sean abogados, jueces y más funcionarios que trabajan diariamente en los bajos del estadio.