El Burgos, un rival «casi perfecto» a nivel organizativo

«Los equipos de Ramis son muy buenos. Son casi perfectos a nivel organizativo. Nos cuesta cuando jugamos contra ellos, a ellos también. Ha perdido los dos últimos partidos, pero creo que ha podido sacar resultados mejores. Hay que respetar mucho al rival, y estoy más preocupado de lo que hagamos nosotros. Entre su mejor día y su peor día no hay mucha diferencia, y esos son los equipos buenos. Son regulares y son competitivos». Así definía Gaizka Garitano, técnico del Cádiz, al rival de los amarillos en el encuentro que va a cerrar la jornada 10 en LALIGA Hypermotion.

Es cierto que el cuadro burgalés no llega en su mejor momento, ya que viene de sufrir dos derrotas de forma consecutiva. Salió derrotado del duelo contra el Huesca en El Alcoraz en el último segundo, y tampoco tuvo suerte ante el Real Valladolid en El Plantío hace una semana. Aún así, es un equipo fiable y sólido, que tiene a un entrenador que conoce muy bien la categoría y que lidera una plantilla que sabe manejarse en varios contextos y que posee un extraordinario rigor y criterio táctico. Un club que suma ya su quinta campaña de manera sucesiva en Segunda División, finalizando en cada una de ellas en una posición de media tabla y con cierta cercanía con los puestos de playoff.

Por eso, desde El Plantío saben que el camino recorrido es el camino a seguir y que solo así llegará la oportunidad de aspirar a cuotas mayores. El Burgos, aunque no alcanza la soberbia cifra del Cádiz, es un equipo que encaja poco y que a nivel ofensivo cuenta con jugadores muy interesantes como David González, Íñigo Córdoba, Víctor Mollejo o Mateo Mejía. Mención especial para otros como Iván Chapela o Sergio González, ambos con pasado amarillo. El cartagenero fue parte de la plantilla que ascendió a Primera con Álvaro Cervera en el banquillo. Por otro lado, nombres como Curro Sánchez, que sonó con fuerza para los cadistas hace dos veranos, o Fer Niño, natural de Rota, son las principales amenazas en ataque de los de Luis Miguel Ramis.