Las bajas del Cádiz CF en su visita al Heliodoro Rodríguez López

Bojan Kovacevic es fijo en el once titular y no estará en Tenerife.

El Cádiz CF visita este domingo a las 18.30 horas al Tenerife en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y lo hace con algunas bajas en sus filas. En esta ocasión no estarán Bojan Kovacevic ni Fede San Emeterio. El primero, habitual en el once, ha sido seleccionado por Serbia Sub 21. El segundo, mucho menos asiduo en las alineaciones, tendrá que cumplir un encuentro de sanción por acumulación de cartulinas amarillas.

Otra baja, mucho más habitual, es la de Luis Hernández. El defensa madrileño tiene ficha desde los últimos compases del mercado de invierno, pero sigue en el dique seco. Esto puede propiciar que Iker Recio, primer fichaje invernal del Cádiz CF, tenga sus primeros minutos en LaLiga Hypermotion con la escuadra gaditana. La otra opción será dar de nuevo la titularidad a Fali.

Gaizka Garitano, a la espera

Por otra parte está la disponibilidad de Brian Ocampo, que ha entrenado a buen ritmo con el grupo en las últimas sesiones. El extremo uruguayo tuvo que volver a descansar ante el Granada. Lo hizo después de contar con minutos frente a Albacete y Málaga tras haber estado lesionado semanas antes.

Brian Ocampo vuelve a estar disponible. ANTONIO VÁZQUEZ

A De la Rosa le ocurrió prácticamente lo mismo. El onubense tuvo que volver a parar frente al Granada y no fue convocado.

«No son lesiones de larga duración al ser musculares, pero de momento deben guardar reposo y son baja para este próximo encuentro», señalaba Gaizka Garitano antes del Cádiz - Granada. Una semana después, el entrenador vasco del Cádiz CF afirma: «Brian ha entrenado los dos últimos días y Dela a ver si puede entrenar mañana. Todavía no sabemos si podrá estar».

El resto de la plantilla está en condiciones y será Gaizka Garitano el que decida quiénes viajarán hacia las islas Canarias este fin de semana.