Fede no estará ante su gran valedor en el Cádiz CF

Si Fede San Emeterio viste hoy de amarillo gaditano se lo debe en mucha parte al siguiente contrincante del Cádiz CF, el actual entrenador del CD Tenerife e ídolo cadista, Álvaro Cervera. Sin embargo, aunque el jugador cánatabro llegó a la entidad gaditana en enero de 2022 y con el señor de las gafas en el banquillo, lo cierto es que el técnico que lo pidió no lo pudo disfrutar. Como es sabido, San Emeterio fue el primer refuerzo de aquel mercado de invierno al que se unieron Alcaraz, Idrissi, Luis Hernández o Lucas Pérez, pero fue Sergio González el que los disfrutó a todos puesto que en el primer encuentro de ese año en Pamplona el Cádiz CF perdía 2-0 y Cervera era fulminado al día siguiente.

En efecto, San Emeterio fue una petición de un entrenador que lo llegó a conocer en sus primeros días en Cádiz pero al que no pudo utilizar en El Sadar al llegar el santanderino contagiado por el coronavirus, lo que le hizo estar en cuarentena en su primera semana en la Tacita. Ya fue después, con Sergio, que entró en el once y junto a Alcaraz se hicieron con la medular de un equipo que acabó salvando la categoría en la última jornada disputada en el estadio Mendizorroza de Vitoria.

De hecho, este pasado domingo en el duelo celebrado en Carranza ante el Granada, su exequipo, San Emeteroi volvió a formar el doble pivote junto a Rubén Alcaraz y entre ambos le dieron esa solidez necesaria al equipo amarillo para sostener a un Granada que va de mal en peor. El cántabro suplió a Diakité en el descanso debido a una tarjeta amarilla que había visto en la primera mitad y por la que Garitano no quiso asumir riesgos. Además, el maliense está pasando el Ramadán y no está muy bien físicamente. Esto hizo que el técnico vasco diera entrada a San Emeterio, que en el 77' vio otra cartulina amarilla que no le permitirá estar en el Rodríguez López y ante el entrenador que lo pidió para que escribiera la historia que sigue escribiendo en tierras gaditanas.