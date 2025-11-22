Asunto zanjado: el Cádiz CF renueva tres temporadas a Jose González Jr.

Jose González Jr. seguirá vistiendo los colores del Cádiz CF y defendiendo su escudo. Así lo ha anunciado el Cádiz CF, que ha alcanzado un acuerdo para la renovación del joven delantero.

El joven ariete gaditano, que actualmente tiene 18 años de edad, amplía su vinculación con la entidad cadista por tres temporadas más. Tal y como apunta el Cádiz CF, «con esta renovación, el club reafirma su apuesta por la continuidad y el desarrollo del talento formado en casa, impulsando su proyecto deportivo de presente y futuro».

Así se ponen fin de un plumazo (salvo que se demuestre lo contrario) a la polémica. Y es que mucho se ha hablado al principio de la temporada de las ausencias de Jose González Jr. en las convocatorias cuando mejor estaba. Sin ir más lejos, tras la victoria del Cádiz CF Mirandilla 0-2 ante el Conil, con dos goles del delantero, después no fue convocado durante tres semanas. En la mente de todos estaba la decisión del club para forzar su renovación.

Esta renovación finalmente se ha llevado a cabo y ha sido anunciada en la tarde de este viernes. Eso sí, Jose González Jr. ya llevaba cuatro semanas jugando, en una de ellas siendo titular en el filial.

Asimismo el club apunta: «El joven futbolista, natural de Cádiz, forma parte del club desde categoría infantil, creciendo en la estructura deportiva amarilla y consolidándose año tras año como uno de los valores más destacados de su generación».

OFICIAL I Jose González, renovado por 3 temporadas



Habitual en las convocatorias del Cádiz Mirandilla, amplía su compromiso con el club y seguirá defendiendo la elástica amarilla durante las próximas tres temporadas.



✍️https://t.co/NVhqWL7A2i pic.twitter.com/hnjHyvs0Kc — Cádiz CF Mirandilla - Cantera Cádiz CF (@Cadiz_CFCantera) November 21, 2025

Asunto zanjado con una joven promesa que se curtió en Chiclana de la Frontera antes de recalar en la cantera del Cádiz CF, donde lleva desde los doce años de edad, con una fugaz etapa incluida por las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Una esperanza de futuro que tiene mucho vínculo con el pasado más glorioso del Cádiz CF, pues su padre es Jose González, mítico exdelantero del equipo gaditano en Primera y posteriormente entrenador amarillo.

El ritmo no para en la cantera

Esta renovación no ha sido el único movimiento en la cantera del Cádiz CF durante la última semana, ya que también se han anunciado oficialmente las incorporaciones del centrocampista sevillano Gonzalo Triguero (CD Mosquito) y el delantero Hugo Arrebola (cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada) al Cádiz CF Juvenil A.

Eso en el apartado de incorporaciones, ya que en también se ha renovado por cuatro temporadas más del lateral jerezano Guillermo González.