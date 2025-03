Arzamendia, con la miel en los labios

Santiago Arzamendia es uno de los futbolistas cedidos por el Cádiz CF que deben volver a la disciplina amarilla para preparar la temporada 2024/25. El internacional por Paraguay ha vuelto a disfrutar del balompié en Cerro Porteño, aunque no ha podido cerrar el curso de la mejor manera ya que el Ciclón de Barrio Obrero se ha quedado a un pasito de alzarse con el título del Torneo Apertura.

El cuadro de Arzamendia dependía de sí mismo, pero la derrota ante Sportivo Luqueño puso el objetivo contra las cuerdas. Libertad no falló y tampoco lo hizo en la última fecha, por lo que ha sido el equipo que, finalmente, se ha llevado el gato al agua en el país guaraní. De esta forma, el regreso del lateral izquierdo a la Tacita de Plata no se producirá con un nuevo título en su palmarés.

Eso sí, el regreso de Arzamendia está por ver.Manuel Vizcaíno confirmó en una entrevista a Radio MARCA Cádiz que desde Cerro Porteño no se han puesto en contacto con el club para tratar la opción de compra que contempla la cesión. «Es un jugador internacional. Tiene un bagaje importante y es un lateral de muchísimo nivel. Si Cerro Porteño no ejerce y no hay ninguna otra salida que creamos conveniente pues vuelve a jugar con nosotros al máximo nivel, que es lo que esperamos», comentaba el presidente del Cádiz CF.

La realidad es que, actualmente, el lateral izquierdo es una posición totalmente huérfana en el conjunto amarillo. Lucas Pires y Javi Hernández eran cedidos, por lo que no estarán el próximo curso. Paco López debe contar con efectivos de garantías en una posición que ha echado muchísimo de menos la ausencia de Pacha Espino.

El lateral cedido por el Cádiz ha disputado 26 encuentros, 20 de Apertura y 6 de Copa Libertadores. En el Torneo Clausura que cerró la 22/23, disputó 19 encuentros, marcando tres goles y ofreciendo una asistencia.