Así llegarán los cedidos al nuevo Cádiz de Paco López

Si ayer hablábamos de los canteranos del Cádiz que han estado cedidos por distintos equipos de la geografía nacional, hoy es el turno para aquellos que no forman parte de las posibles jóvenes promesas amarillas, pero que forman parte de la disciplina y que también salieron el pasado verano en busca de unos minutos que no iban a encontrar en la Tacita. Es el caso de Santiago Arzamendia, Tomás Alarcón y Álvaro Jiménez. De esta lista se cayó Youba Diarra, que demostró no estar ni para el Asteras Tripolis de la Super League griega y en enero acabó recalando en el Cádiz Mirandilla del grupo 4 de Segunda Federación. Tampoco cuenta Martín Calderón, que ha estado cedido en el Atlético Sanluqueño, pero termina contrato con la entidad amarilla el próximo 30 de junio.

Santiago Arzamendia (Cerro Porteño)

El internacional por Paraguay ha vuelto a sonreír en el país sudamericano. De hecho, está muy cerquita de ser campeón del Torneo Apertura con Cerro Porteño. El equipo de Asunción depende de sí mismo para levantar el trofeo cuando faltan dos jornadas, por lo que Arzamendia podría volver a tierras gaditanas con un título más en su palmarés.

A sus 26 años, el zurdo tiene contrato con el Cádiz CF hasta 2026, aunque su cesión en Cerro Porteño contempla una opción de compra que está por ver si será ejecutada. Está claro que el nivel que ofrece Arzamendia en una ligar menor es totalmente superior, pero la pregunta es si, ahora sí, será capaz de extrapolarlo a un campeonato tan competitivo como es la categoría de plata española.

Álvaro Jiménez (Tractor Sazi y CD Tenerife)

A pesar de sumar tres años como jugador del Cádiz, Álvaro Jiménez tan solo ha disputado doce encuentros con la camiseta amarilla. Llegó en la 2021/22 y únicamente duró una vuelta de campeonato. Tras marcharse cedido al Ibiza y la siguiente temporada en la UD Las Palmas, donde se acercó a su mejor versión, el atacante cordobés probó fortuna en el Tractor Sazi del fútbol iraní.

Trece partidos fueron más que suficientes para decidir volver a España, y en enero el Cádiz lo volvió a ceder. Esta vez su destino fue el CD Tenerife. No ha contado con mucha regularidad bajo las órdenes de Asier Garitano. Tiene contrato con el conjunto amarillo hasta 2025, por lo que Paco López debe decidir si contar o no con los servicios de un futbolista que lleva muchos años sin parecerse a aquel que maravilló en el Albacete.

Tomás Alarcón (FC Cartagena)

El chileno que tanto ilusionó y que, al mismo tiempo, tantas decepciones dejó. Fue una apuesta fuerte del Cádiz por hacerse con los servicios de un futbolista que despuntaba de lo lindo en el fútbol chileno con la camiseta de O´Higgings. Completó una temporada y media con el cuadro gaditano en las que dejó muchas más sombras que luces, y se marchó cedido al Real Zaragoza en la segunda vuelta de la 22/23.

Tampoco pudo ofrecer su mejor nivel en la capital aragonesa, y el pasado verano se fue cedido al Cartagena. En el Municipal de Cartagonova ha encontrado la regularidad que necesitaba, y ha sido pieza importante tanto para Julián Calero como para Víctor Sánchez del Amo. Ha disputado 34 partidos ligueros, anotando un gol, ofreciendo una asistencia y viendo un total de 13 cartulinas amarillas. Tiene contrato con el Cádiz hasta el 30 de junio de 2025.

