El análisis del Cádiz: la temporada puede ser muy larga

El Cádiz no está para muchos trotes. Sumar 50 puntos y a otra cosa mariposa con la enorme sensación de que la temporada va a ser muy larga para la vilipendiada afición cadista. La derrota del otro día en Albacete es sintomática de que el equipo es el que es y que soñar con otras cuestiones es una auténtica quimera. Si con la mejor racha cadista, 10 partidos sin perder, solo ha dado para estar a 7 puntos del 'play off', ¿que tendría que hacer el equipo de Garitano para meterse de verdad en la fase de ascenso? Una locura, misión complicadísima.

El Cádiz del Carlos Belmonte fue un 'dajavu', el equipo que dirigía Paco López sin alma y sin tensión por el campo. Sin capacidad de ataque y perdido en todos los sentidos. Si Ontiveros no tiene su idea el equipo desaparece en ataque, y así fue. La dependencia del malagueño es total, incluso parece que en defensa también por aquello del compromiso que demuestra el de Marbella en ese tipo de labores.

Hace una semana decía Garitano que no se podía pasar de perder todo a ganar todo, más aún siendo el mismo equipo. Está claro que el Cádiz no tiene mala plantilla, y por eso no va a descender (sin olvidar que ya hay 3 equipos deshauciados), pero este equipo con algunas individualidades y tal no da para estar más allá del octavo en la tabla y se está demostrando.

Amén de los fallos de Paco López y que Garitano lleva dos partidos con cambios raros y alineaciones más extrañas aún, este Cádiz peca de todo lo negativo si no corre más que el rival y muestra un enorme compromiso. En cuanto baja un poquito el nivel se le ven todas las costuras.

Todo, sin olvidar que el club es gran culpable de todo esto. La irrisoria apuesta del mercado invernal, sin traer una sola de las peticiones del entrenador, ha sido una declaración de intenciones. Salvar la temporada, arreglar económicamente el año y nada más. Manuel Vizcaíno tuvo la posibilidad de reforzar el equipo con garantías y apostar de verdad por meter al equipo arriba y no lo hizo. Un mercado invernal incluso peor, que ya es decir, que el de la temporada pasada. No hay más cera que la poca que está ardiendo en un equipo con muchos nombres pero poco rendimiento.

Solo queda amarrar cuanto antes los 50 puntos, esperar que lo de Albacete haya sido un accidente, y soñar con ilusiones venideras, sobre todo porque soñar no cuesta dinero y alimenta el alma, que no la cabeza.