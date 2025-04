Álex Fernández: «Hay mucho respeto en el vestuario por la situación»

Álex Fernández fue la principal novedad de Gaizka Garitano en el once del Cádiz CF para medirse al Elche CF. El centrocampista volvía a la titularidad ante su exequipo para reforzar la medular amarilla y tratar de ofrecer esa claridad en los últimos metros que le está faltando al cuadro cadista para facilitar la producción ofensiva. Y, aunque los locales lograron crear ocasiones manifiestas, el gol no apareció. «Nos falta, sobre todo, en los metros finales. Nos falta contundencia ofensiva, meter goles, matar los partidos y ponernos por delante para tener el control. El equipo defiende bien, corre, se esfuerza y trabaja. Nos está costando marcar goles«, reconocía el de Alcalá de Henares en sala de prensa ante los medios de comunicación.

Una derrota que acentúa la gravedad de la situación del Cádiz CF, que ha pasado de soñar por alcanzar posiciones de playoffs a estar realmente preocupado una deriva que ha llevado a los amarillos a acercarse peligrosamente a la zona baja de la tabla. «Estamos en una dinámica mala, no nos sale nada. No ha sido nuestro peor partido, hemos hecho un buen partido ante un gran rival pero ahora mismo no estamos bien. Esto se trata de trabajar y de darle la vuelta», admitía Álex Fernández, que no escondía la mala racha de un Cádiz CF que parece que tendrá que luchar por no caer en la zona roja en las últimas jornadas de campeonato.

Un mensaje que no escondía el capitán amarillo. «Hay mucho respeto en el vestuario por la situación, que es complicada porque te metes de lleno en la pelea por no descender. Nadie quería esto, pero es la situación que este equipo ha traído este equipo hasta aquí a día de hoy. La Primera División quedó atrás hace mucho tiempo y hay que trabajar desde ya para darle la vuelta«, afirmaba, dejando bien claro que el vestuario debe olvidarse de aquellas tardes de gloria en la máxima categoría y concienciarse de una vez por todas de la crudeza de la división de plata.