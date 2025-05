Alejandro Menéndez habla de la situación del Cádiz: «Solo con el talento no te da»

El Racing de Ferrol desea que la temporada finalice lo antes posible. El año ha sido desastroso en A Malata y el cuadro gallego sabe desde hace algunas semanas que el próximo año competirá en Primera Federación. Más allá de no haber cumplido de forma obvia los objetivos, la realidad es que el equipo no ha estado ni cerca de ello. Por eso, los encuentros restantes son una cuestión de honor y de imagen para los de Alejandro Menéndez, que buscaran vencer al Cádiz CF ante una afición con la que están en deuda por el pobre curso realizado.

En esa línea se mantiene el técnico Alejandro Menéndez, que reconocía en la rueda de prensa previa al encuentro que «los alicientes que planteamos es el orgullo, saber competir y ser profesionales, trabajar hasta el final aunque no hayamos cumplido los objetivos. Tenemos que mantener la integridad y hacernos respetar«.

Un mensaje que profundizaba en la siguiente cuestión con una mirada algo más optimista del trabajo que están realizando en el grupo. «El día a día es muy duro porque trabajas sabiendo que has perdido la categoría. Incido mucho más en el respeto al trabajo para ganar tres puntos. Estamos en deuda con la afición, y el equipo ha mejorado mucho en juego, está bien. Estamos haciendo buen fútbol, aunque en Tenerife estuvimos muy carentes de fútbol ofensivo. La idea es hacer bien las cosas para ganar el partido«.

Preguntado por la situación del Cádiz CF, un recién descendido que no aspira a volver a la máxima categoría, Menéndez declaraba que «es lo que tiene el fútbol. Tienen una gran plantilla, pero el fútbol tiene esto. No arrancas bien y no pones todo lo que hay poner. Es cierto que es increíble, no se puede dar nada por hecho. A veces crees que te da y los jugadores que descienden no son capaces de competir en Segunda División. Es una categoría que es muy larga, hay que ser muy constante y solo con el talento no te da«, explicaba.

Además, el entrenador asturiano del Racing de Ferrol confirmaba las bajas de Aitor Buñuel, Luis Perea, Erick Cabaco, que apuntaba a una nueva operación, y Raúl Blanco. En el lado positivo de la balanza, el técnico recupera a Fran Manzanara. Aseguraba en la comparecencia que «van a jugar los que mejor están para la alineación». Un rival sin nada en juego. Y eso, a veces, son los más peligrosos. Que se ande con ojo el Cádiz CF.

