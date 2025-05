Tebas recoge el guante de Vizcaíno y sale en defensa de los presidentes

Manuel Vizcaíno ya avisó hace un año: «Se denunciarán todos los insultos, en el campo o en las redes sociales». El presidente del Cádiz CF dejaba claro por aquel entonces que «no vamos a permitir en ningún caso que nos insulten».

«Vemos normal meterse con nosotros, pero sin insultar. A mí me han gritado en Segunda B, en Segunda y en Primera y no ha pasado nada. Ahora bien, se denunciarán todos y cada uno de los insultos porque hay una línea que no se puede cruzar», continuaba.

Y además añadía «que no iba a tolerar todo». En su lucha contra los ataques personales, Manuel Vizcaíno repetía sin cesar que iba a denunciar a cuantas personas fueran necesarias con tal de poner coto a las faltas de respeto, tanto dentro como fuera del estadio. Y así fue, con los burofaxes entrando en escena y toda la polémica que se montó a raíz de ello.

Porque Manuel Vizcaíno ya avisaba: «Cuando se meten con Vinicius se forma un escándalo a nivel mundial, pero si se meten con un presidente no pasa nada». Él no era el único en alzar la voz.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Un año después

Ahora, un año después Javier Tebas recoge el guante. El presidente de LaLiga apunta: «Hacemos campaña contra el racismo, la violencia, la homofobia, así que vamos a tener que empezar a hacer campañas contra los gritos o amenazas que hay contra los presidentes de los clubes».

Y apostilla: «Algunos clubes lo decían con bastante razón». Entre ellos el Cádiz CF, aunque Javier Tebas no ha apuntado el nombre del club gaditano como tal, aunque Manuel Vizcaíno lideró esta cruzada.

«Casualmente suceden en función de las situaciones deportivas. Es cuando más se incendian porque son situaciones deportivas que siempre ocurren en los descensos. Entonces la gente se crispa, insulta, amenaza. Recuerdo a Layhoon, presidenta del Valencia, cuando le gritaban china de m... O incluso señalar la casa de José María del Nido Carrasco y decir que van a ir a quemársela. Nadie dice que hay racismo ahí. ¿Esos no son delitos de odio?», continúa Javier Tebas.

Una apreciación que va en la línea de lo que ya apuntaba en su momento el presidente del Cádiz CF.

«Este año creo que subido un poco el nivel de agresividad», matiza el presidente de LaLiga desde El Molinón tras ser protagonista en una conferencia titulada 'Control económico, sostenibilidad y futuro'.

| Vídeo @DepCOPEValencia | 🦇



👤 TEBAS: “Vamos a tener que empezar a hacer campañas contra los gritos que hay contra los presidentes de los clubes o amenazas”



‼️ “Recuerdo gritos de “china de m…da” a Layhoon, la presidenta del @valenciacf. Nadie dice que hay racismo ahí” pic.twitter.com/XaVqkI6EnN — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 15, 2025

En resumidas cuentas, una batalla contra los insultos y las amenazas (nunca están justificados) que en los últimos tiempos va a más en Cádiz, con presidente, vicepresidente y jugadores en el punto de mira después de otra temporada caótica y desalentadora. La segunda consecutiva después del descenso de la pasada temporada.