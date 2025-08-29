Agus ve Cádiz como el puerto idóneo para coger velocidad de crucero

En Albacete lo tienen claro: el equipo ha comenzado generando la expectación que se presuponía en verano, pero todo se está difuminando por la tara defensiva, que ya le ha costado siete goles encajados en dos partidos. Todo lo contario de lo que pasa en el aspecto ofensivo, donde se han marcado seis goles en los mismos encuentro. De ello da cuenta Agus Medina, integrante de la buena plantilla que dirige Alberto González.

«Ofensivamente estamos bastante bien. Defensivamente tenemos que dar un paso al frente todos. Son siete goles los que recibes y no es plato de buen gusto. Empezar así la Liga te deja un mal sabor», comenzó diciendo en una rueda de prensa de esta semana previa al encuentro de este domingo en Carranza.

El choque en el Carlos Belmonte ante el Racing de Santander (2-3) no estuvo exento de polémica, algo en lo que Agus no ha querido entrar. «Se lo decimos al árbitro: pasan muchas cosas desde el fuera de juego hasta que sucede el gol. Ojalá no nos pase más. Nos podríamos haber ido ganando al descanso con otra sensación. Nosotros a lo nuestro que son cosas que no dependen de uno mismo», manifestó uno de los pilares del equipo blanquillo.

A pesar de los dos tropiezos iniciales, el jugador ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la afición porque sabe que la primera victoria esta muy cerca. «Es la jornada dos y nos hemos enfrentado a dos grandes rivales. Ahora vamos a Cádiz. Allí en su casa son muy fuertes. Esperamos un partido diferente y ojalá traigamos los tres puntos. Queremos hacer una buena actuación y dejar la portería a cero», deseó.

«No son los nervios de la primera victoria. Tenía un entrenador que decía que 'el ganar llama al ganar'. Cuando lo haces, todo lo ves mejor. Ojalá en Cádiz celebremos nuestra primera victoria», afirmó el '4' albacetista.

Con 30 años, Agus es un futbolista polivalente, un hombre de club. Por eso, a pesar de su aportación en la faceta anotadora, poco le importa dónde jugar con tal de ayudar. «Donde me toque estaré. Si me toca de lateral de lateral. Ahora estoy en una posición que disfruto mucho y estoy haciendo goles. Sigo con los pies en el suelo y me centro en ganar que es lo verdaderamente importante» dijo, sobre su gran arranque goleador de temporada como mediocentro.

El buen hacer del todocampista hace que se empiece a hablar de su renovación a lo que Agus responde. «Me queda un año de contrato. Mi familia y yo estamos muy contentos aquí. Cuando acabe el mercado hablaremos y llegaremos a un acuerdo. Estoy muy feliz en la ciudad y en el club», comentó el catalán nacido en el 94 en Barberá del Vallés.

Agus asegura que «el vestuario está unido» de cara a este final de mercado de verano. Y lo dice porque ve «a la gente contenta y feliz. Todos venimos a trabajar con una sonrisa. Ojalá no se vaya nadie y todo el que venga le ayudaremos para que se adapte lo más rápido posible» concluyó.

Más temas:

Albacete

Cádiz