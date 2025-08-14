Cádiz - Mirandés
La afición del Mirandés estará presente en Cádiz
LALIGA HYPERMOTION. 1ª JORNADA
El club jabato ha contado con 380 entradas al precio de 25 euros cada una de ellas de cara al estreno liguero del próximo domingo en tierras gaditanas
Cuándo y dónde se juega el Cádiz - Mirandés
Ya están las entradas del Cádiz - Mirandés a la venta
380 entradas ha tenido a su disposición la afición del Mirandés de cara al estreno liguero de la nueva temporada 2025/2026, cita que tendrá lugar el próximo domingo a las 19.30 horas ante el Cádiz CF en tierras gaditanas.
Desde el pasado lunes se pusieron a la venta estas localidades para los seguidores rojillos en el espacio destinado a la afición visitante en el Estadio del Cádiz CF. Un sector que está situado en una de las esquinas altas de la Preferencia.
A un precio único de 25 euros se pusieron a la venta en la tienda oficial del CD Mirandés, siendo la fecha límite para la retirada este jueves 14 de agosto a las doce del mediodía.
A muchos kilómetros de distancia
Con un Mirandés en plena remodelación, este encuentro ante el Cádiz CF llega tras quedarse el equipo jabato a un paso de subir a Primera la pasada temporada, siendo el Real Oviedo su verdugo en la Fase de Ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.
Un largo desplazamiento para dar la bienvenida a una nueva temporada liguera. Y allí estará la fiel afición del CD Mirandés.