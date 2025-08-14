La afición del Mirandés estará presente en Cádiz

La fiel afición del Mirandés estará presente en Cádiz.

380 entradas ha tenido a su disposición la afición del Mirandés de cara al estreno liguero de la nueva temporada 2025/2026, cita que tendrá lugar el próximo domingo a las 19.30 horas ante el Cádiz CF en tierras gaditanas.

Desde el pasado lunes se pusieron a la venta estas localidades para los seguidores rojillos en el espacio destinado a la afición visitante en el Estadio del Cádiz CF. Un sector que está situado en una de las esquinas altas de la Preferencia.

A un precio único de 25 euros se pusieron a la venta en la tienda oficial del CD Mirandés, siendo la fecha límite para la retirada este jueves 14 de agosto a las doce del mediodía.

A muchos kilómetros de distancia

Con un Mirandés en plena remodelación, este encuentro ante el Cádiz CF llega tras quedarse el equipo jabato a un paso de subir a Primera la pasada temporada, siendo el Real Oviedo su verdugo en la Fase de Ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.

Un largo desplazamiento para dar la bienvenida a una nueva temporada liguera. Y allí estará la fiel afición del CD Mirandés.