Rubén Sobrino: «No podría irme a otro lado sin Cervera»

Ha sido la guinda del pastel que, eso sí, se ha vuelto a quedar sin ese extremo zurdo puro que se le resiste a Cervera desde hace años. Pero sin duda el entrenador del Cádiz CF estará satisfecho con el trabajo realizado por Enrique y Jorde Cordero, que era el encargado de presentar al noveno y último fichaje del verano.

«Rubén Sobrino es un jugador polivalente que puede jugar en muchas posiciones del campo. Puede jugar de interior por el centro, el míster lo ha utilizado en muchas demarcaciones. Es un refuerzo de lujo porque conoce la casa y los compañeros. Es un refuerzo muy importante. Le damos la bienvenida y le deseamos toda la suerte del mundo», dijo el murciano acerca de un jugador que ya el curso pasado jugó la segunda mitad de la temporada de amarillo.

Una vez presentado, el jugador de Daimiel tomó la palabra y las primeras que construyó fue para dirigirse al club de donde ha venido. «Desde el primer día que fiché por el Valencia lo he dado todo. Me voy tranquilo y con la conciencia tranquila . He hecho todo lo que ha estado en mis manos. Me voy muy tranquilo. Ahora estoy en Cádiz, muy feliz. Me sentí muy querido la pasada temporada y pude ayudar al equipo»

De la misma forma, Sobrino comentó lo que ya se sabía desde antes incluso que Manuel Vizcaíno soltase la primera mentira acerca del interés del Cádiz CF por sus servicios. «Este mercado se sabía que si se hacía algo con algún club sería con el Cádiz. Ha sido un mercado difícil y como buen profesional que soy me he dedicado a entrenar. Sabía del interés del Cádiz CF y lo tenía ahí; como buen profesional tenía que intentar hacerme un sitio en el club donde estaba. Siempre he estado entrenando y con la cabeza en el Valencia pero sabiendo del interés del Cádiz CF».

Como no, uno de los factores que le ha hecho pensar siempre en amarillo es su relación profesional con Álvaro Cervera, un entrenador que lo pidió el año pasado y que lo ha vuelto a pedir este. «Siempre la palabra de un entrenador como Cervera para mí es un orgullo. No podría irme a otro lado sin Álvaro Cervera. Me siento idenfiticado con este club, con el míster, la afición . Desde el primer día me dio la confianza, luego creo que se la devolví en el campo. Para mí es un halago siempre. Es importante que un jugador pueda estar preparado en varias posiciones».

Llega un nuevo delantero al Cádiz CF, pero es cierto que la movilidad del manchego ofrece muchas alternativas al juego del equipo. Desde luego, él lo tiene claro . «He jugado toda mi vida como segundo punta con mucha movilidad, cayendo a banda y a los espacios. Realmente mi posición es de segunda punta aunque me siento cómodo por la izquierda y a lo mejor juegas por la derecha y tienes otro tipo de trabajo».

Llega en la cuarta jornada y a pie cambiado, algo que siempre trastoca los planes de todos. Por eso mismo, Sobrino cree que «el mercado tendría que terminar antes de la primera jornada. Los jugadores no podemos hacer nada pero es tan simple como aplicar el sentido común y que el mercado acabe antes de empezar».

Por último, volvió a explicar el desarrollo de su fichaje. «Desde el sabía del interés del Cádiz CF y se lo dije tanto a mi gente como al club, pero estaba en Valencia y entrenando con la cabeza puesta allí. Solo pensaba en hacer lo mío porque al final si piensas en más cosas no haces bien las cosas. Quería estar al cien por cien para jugar allí o para estar aquí. No he hecho la pretemporada con el Cádiz CF pero conozco a la mayoría de la plantilla y al entrenador. Me siento identificado con este club y estoy contento de estar aquí», dijo