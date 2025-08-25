Josué Dorrio cambia las Rías Altas por la Costa del Sol

El Cádiz CF se ha decantado finalmente por el georgiano Tabatadze y, a su vez, Josué Dorrio (Bilbao, 3 de marzo de 1994) lo ha hecho por el Málaga, según ha confirmado el periódico de la Costa del Sol La Opinión de Málaga.

Dorrio es un extremo que interesaba al conjunto gaditano desde el comienzo del verano, pero las negociaciones no han sido fáciles y en vista que el mes de agosto está tocando a su fin el Cádiz CF decidía olvidarse del exjugador del Racing de Ferrol y poner la directa hacia el que este lunes ya ha pasado el reconocimiento médico junto a Juan Cala y el jefe de los servicios médicos del Cádiz CF, Antonio Fernández Cubero, que han sido los acompañantes de Tabatadze en San Rafael.

Así pues, Dorrio, de 31 años, defenderá la elástica del Málaga, club al que llega libre una vez descendido a Primera RFEF el conjunto de A Malata, donde el ahora jugador malacitano ha estado la última campaña en Segunda, jugando 40 partidos donde hizo dos goles y repartió tres pases de gol. Un año antes militó el Amorebieta, también en Segunda y que le sirvió para firmar por el conjunto gallego después de golear tres veces y dar seis asistencias.

Antes jugó en el Club Bermeo, CD Vitoria, SD Eibar, Portugalete, Lorca FC, Real Murcia, CF Talavera y Balona, desempeñándose sobre todo en equipos de Primera RFEF y la antigua Segunda B.