Cádiz CF

Gaizka Garitano: «Yo no he tenido reuniones con el club para hablar del mercado de invierno»

LALIGA HYPERMOTION

«Es normal que la entidad trabaje en ello, pero todavía quedan muchas semanas para enero y yo me centro en el partido ante la Leonesa», aclara el entrenador del Cádiz CF

«El club me ha trasladado el interés en Jerónimo Dómina, pero no soy yo quien debe comunicarlo», añade

Juan Cala (i) y Gaizka Garitano (d). ANTONIO VÁZQUEZ
Antonio Valimaña

Cádiz

Noviembre va llegando a su fin y en poco más de un mes se abrirá el mercado de invierno. Ahí va a acudir el Cádiz CF para dar bajas y anunciar altas. Una de estas últimas podría ser la del delantero argentino Jerónimo Dómina, que ya está en Cádiz y podría firmar por cuatro temporadas y media con la entidad de La Tacita de Plata, tal y como apunta Radio Cádiz de la Cadena SER.

En este sentido, Gaizka Garitano señala sobre el delantero argentino: «El club me ha trasladado el interés en Jerónimo Dómina, pero no soy yo quien debe comunicarlo. Deberá hacerlo oficial el club. Ahora mismo no estoy en eso. Yo estoy en el partido de la Leonesa».

Sobre el resto de mercado de fichajes tampoco quiso hablar demasiado el entrenador del Cádiz CF. Insiste en que ahora no es su papel y ya habrá tiempo para valorarlo.

«Me han dicho que ha salido alguna lista de jugadores que saldrán en diciembre. Yo no he tenido reuniones con el club para hablar de eso, aunque el club trabaje en eso como es normal. Yo no he hablado de eso y trabajo con los jugadores que tengo. Todavía quedan muchas jornadas para el mercado de invierno», apostilla.

