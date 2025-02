Cala: «Estamos como locos para que Suso haga un Lucas Pérez y esté en el Cádiz CF»

Juan Cala es protagonista de la actualidad cadista en las últimas horas. El exfutbolista lebrijano del Cádiz CF, que actualmente es uno de los miembros de la dirección deportiva del club gaditano y además es copropietario junto a Coke Andújar del Atlético Sanluqueño, analizó junto a Juanjo Lorenzo el último mercado de invierno de la entidad amarilla. Ahí incluso explicó la relación existente entre los dos clubes con los que mantiene vínculos.

Pero en las últimas horas ha ido más allá. Tal es así que Juan Cala estuvo presente el miércoles por la noche en la tertulia cibernética de 'Voz Cadista'. allí respondió a varias cuestiones y dejó titulares.

Uno de los asuntos tratados fue el de la posibilidad de ver al gaditano Suso defendiendo el escudo del primer equipo del Cádiz CF. En este sentido, Cala aseguró: «A mí me encanta Suso. ¡Cómo no me va a gustar Suso! ¿Hay alguien de fútbol al que no le guste Suso?».

Y dejó una frase que ha dado mucho que hablar: «Hablo con él habitualmente, claro que sí. Nos hemos enfrentado cuando hemos jugado. Además es un chico de Cádiz y que es cadista. Estamos como locos para que haga un Lucas Pérez y esté en el Cádiz CF».

«Él que hable por él. Yo expreso el sentimiento que existe. Entre el Cádiz CF y Suso siempre va a existir la posibilidad», continuó.

La situación de Suso

No es la primera vez que el nombre de Suso se vincula al Cádiz CF, club desde el que salió siendo un canterano. El actual futbolista del Sevilla FC, al que llegó en el año 2020 y con el que termina su contrato el próximo 30 de junio, quedará libre en unos meses. ¿Será su momento para regresar a La Tacita de Plata?

El tiempo dictará sentencia. Habrá que ver entonces cómo están cada una de las partes. Lo que está claro es que la vuelta del futbolista, que salió desde El Rosal hacia Liverpool hace 15 años, es un tema que está ahí de cara al futuro.

Después de una larga etapa con presencia en clubes como Liverpool, Almería, Genoa, Milan y Sevilla FC, además de su paso por la selección española, Suso mira al futuro con Cádiz en el horizonte.