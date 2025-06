Álvaro García Pascual se despide del Sevilla FC y apunta al Cádiz CF

Álvaro García Pascual dice adiós al Sevilla FC. El delantero malagueño, que tenía un preacuerdo firmado con el Cádiz CF desde hace tiempo, recalará en La Tacita de Plata tras terminar su vinculación con la entidad de Nervión. Lo hará con la carta de libertad y por las próximas tres temporadas.

Este lunes 30 de junio terminaba el contrato del ariete andaluz, que finalmente jugará en LaLiga Hypermotion con el Cádiz CF. Lo hace después de ser determinante en la permanencia del Sevilla FC en Primera, gracias a su gol ante la UD Las Palmas en el Estadio Sánchez Pizjuán.

De esta manera, Álvaro García Pascual cambiará Sevilla por Cádiz, Primera por Segunda, pero no se tratará de un salto traumático. Todo lo contrario porque el delantero llegó al Sevilla C tras su aventura en Estados Unidos. Después jugó en el Sevilla Atlético y desde ahí dio el salto al primer equipo del Sevilla FC, donde contó con la confianza de Joaquín Caparrós. Fue entonces, y después de marcar el mencionado gol ante los insulares, cuando Álvaro García Pascual recibió una propuesta de renovación por parte del Sevilla FC.

Otro futbolista, por tanto, que recala desde Nervión en Cádiz, tal y como ya ha hecho el gaditano Suso. Ambos futbolistas volverán a compartir vestuario, aunque ahora algo más al sur.

Carta de despedida

Finalmente el atacante cambiará de aires y antes de irse a emitido un mensaje de despedida a través de las redes sociales que dice así:

🚨🔴 Álvaro García Pascual se DESPIDE del #SevillaFC tras acabar su contrato.



🔜 Se marcha al #CadizCF como agente libre.@ColinaDeNervion pic.twitter.com/WlmTzw5Bi2 — Juan José Ponce Uncala ✍️🗞️ (@_JuanjoPonce) June 30, 2025

«Hoy me toca decir adiós al club que ha sido mi casa durante una etapa muy importante de mi vida, el Sevilla FC.

No es fácil encontrar palabras que estén a la altura de todo lo que he vivido. Ha sido un año de crecimiento, de aprendizaje y de muchos momentos que me acompañarán para siempre. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han formado parte de este camino.

A mis compañeros, por cada entrenamiento, cada partido, cada conversación y cada risa. Os habéis convertido en una familia para mí.

Al cuerpo técnico y al 'staff', por vuestra confianza, por exigirme y por ayudarme a mejorar como futbolista y como persona.

A los directores y responsables del club, por haber apostado por mí y haberme dado la oportunidad de formar parte de una entidad tan grande como el Sevilla FC.

Y por supuesto, a la afición, por vuestro apoyo incondicional, por estar siempre ahí. Llevar este escudo ha sido un orgullo, y sentir vuestro aliento en cada partido es algo que jamás olvidaré.

Me voy con la cabeza alta, con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de saber que me he dejado el alma por esta camiseta.

Muchas gracias por todo, sevillistas».