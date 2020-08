Álvaro Benito será el relevo de Michael Robinson

El confinamiento debido a la pandemia del Covid-19 estuvo marcada por trágicas noticias y una de ellas fue el fallecimiento de Michael Robinson, quien dijo adiós a los 61 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer que fue diagnosticado en el mes de octubre de 2018. Era el 28 de abril cuando se marchaba. Mes y medio antes había narrado en Movistar + junto a Carlos Martínez su último encuentro en Anfield Road. Lo hizo durante el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que enfrentaba a su Liverpool ante el Atlético, cita que llevó a los ‘colchoneros’ a la siguiente ronda clasificatoria.

Una vez reanudado el fútbol tras el parón, el operador optó por no suplir a Michael Robinson, de manera que Carlos Martínez se quedo solo en la narración de los encuentros, acompañado por los comentarios de Julio Maldonado ‘Maldini’. Y así será hasta el nuevo curso, ya que Álvaro Benito será la nueva voz de ‘El Partidazo’ de Movistar +.

El exjugador del Real Madrid (y que también fue entrenador de la cantera ‘merengue’) ocupará el lugar de Michael Robinson y acompañará a Carlos Martínez y Maldini en los comentarios del mejor partido de la jornada. Movistar+ cuenta con los derechos de LaLiga Santander, LaLigaSmartBank, la Champions y la Europa League durante las próximas temporadas.

Se trata de una apuesta por otro exfutbolista, que también fue cantante, que ha sabido ganarse un hueco en la pequeña pantalla. Y es que Álvaro Benito ya había pasado por el equipo analistas de la cadena y había sido comentarista en los principales partidos. A Movistar + se incorporó en el año 2018 tras años de participación en ‘Punto Pelota’ y ‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol. También ha sido colaborador de AS con su sección táctica ‘El Quirófano, al tiempo que es comentarista en ‘Carrusel Deportivo’ y ‘El Larguero’ de la Cadena Ser. Todo ello demostrando un amplio conocimiento balompédico en todos los sentidos.

‘Robin’ siempre estará presente

Ahora bien, sustituir a Michael Robinson y entrar a formar parte de la dupla con Carlos Martínez no será sencillo para Álvaro Benito. Ni para él ni para nadie. Hablar de ‘Robin’ siempre será hacerlo de una de la voces del fútbol español. Con su peculiar acento inglés, el exjugador del Liverpool, con el que fue campeón de Europa, llegó a España para jugar en Osasuna y una vez retirado estuvo comentando los partidos de Primera División y el fútbol español en Canal + (donde también estuvo Carmelo Navarro en los primeros años de la cadena televisiva), empresa a la que siempre estuvo ligado posteriormente conocida como Movistar, y también como tertuliano en la Cadena SER.

Uno de los grandes amores de Robinson fue sin duda el Cádiz CF. Y es que el entonces presidente cadista, Antonio Muñoz, le dio la oportunidad de ser consejero de la entidad durante varias temporadas en la que el comentarista sintió un amor profundo por el club y la ciudad.

“Me siento como un gaditano más, me gusta la ciudad y el equipo de fútbol. Me gusta como afrontan la vida los gaditanos, me fascina”, decía Michael Robinson en una entrevista hace unos años.

Siendo consejero vio la gloria en sus ojos con el mítico ascenso ante el Universidad de Las Palmas o el ‘Chapinazo’ en Jerez. Asimismo, su huella en Cádiz llegó a más, ya que la escuela de fútbol base de la ciudad lleva el nombre de Michael Robinson.

Una historia de amor en amarillo que además le hizo ser nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz, pues aunque dejó de ser consejero de la entidad siempre mantuvo su cariño por el Cádiz CF y los gaditanos. Algo que nunca dejará de hacer desde allí arriba. De hecho su nombre ha sonado para renombrar al actual Estadio Ramón de Carranza.