La pizarra del Real Madrid 3-0 Cádiz

Pellegrino no vale para esto

Una semana más Mauricio Pellegrino cambió de sistema. Lo hizo ante el Real Madrid, en el Bernabéu, con una necesidad máxima de ganar salió al terreno de juego con un solo delantero en el campo y tres centrocampistas. Y ojo, por lo visto en la primera parte el planteamiento no fue malo pues su equipo estuvo dentro del partido, concedió muy poco al cuadro blanco e incluso tuvo llegadas en el área de Cortois.

Pero en partidos de este tipo la calidad sobresale por la abundancia o por la escasez, y en el caso del Cádiz destacó por lo segundo, sobre todo en ataque. Es imperdonable fallar ocasiones claras en un escenario como el Bernabéu y el Cádiz lo hizo. Igual de emperdonable que los dos primeros cambios, con el marcador 1-0, sea meter a dos laterales en el terreno de juego teniendo en el banquillo a los siguientes futbolistas ofensivos: Juanmi, Roger, Guardiola, Machis, Brian Ocampo y un tal Maxi Gómez que sigue en el Cádiz cual jarrón chino al que no paran de darle oportunidades.

Pues quitando al uruguayo y a Juanmi, el resto de los jugadores mencionados no tuvieron un solo minuto en el Bernabéu, con su equipo palmando uno y dos cero ante un Madrid que jugaba prácticamente andando. Que el Cádiz tiene una falta de calidad alarmente, ahora cebados todos sobre Chris Ramos, es evidente, pero que Pellegrino es un técnico antirevulsivos y conservador es otra evidencia. Y tanto lo primero como lo segundo se podría haber solucionado en su momento pero desde el club pensaron que este Cádiz tenía un plantillón y que el técnico argentino era el ideal para resucitar un muerto. Así nos va.

1. Un único delantero en el Bernabéu

Lo dicho. Cambio de sistema en el Cádiz, por primera vez en la era Pellegrino y casi también en la de Sergio el cuadro cadista volvía a salir con un solo delantero en ataque. Álex volvía a sus tiempos de media punta, aunque realmente a la hora de defender se colocaba en el centro junto a Alcaraz y Escalante. Una línea de tres por delante de los extremos, Sobrino y Navarro, encargados de lanzar las contras y las salidas de balón.

El Cádiz se plantaba bien delante de su área, sin espacios ante un Madrid con mucha posesión de balón, paciencia y poco peligro. El Cádiz de vez en cuando salía gracias a la velocidad y a tocar rápido el balón sin complicaciones. El cuadro cadista iba creciendo en el partido pues jugadores como Modrid, Güler o Ceballos hacían poco daño. Solo la banda izquierda con Fran García y Brahim inquietaban a un Zaldua que hizo un partido más que correcto.

2. Chris perdona, Brahim no

El descanso llegaba para un buen Cádiz que merecía no perder. Sin embargo, pasó lo que suele pasar en estos partidos, si perdonas lo pagas. Un mano a mano de Chris se convertía a renglón seguido en el gol del Madrid. La única jugada en la que Chust cedió unos metros a Brahím se la clavó en la escuadra.

Y lo de Chris es evidente. No debería ser titular en este equipo, pues el gaditano tiene sus limitaciones. Aun así, sigue siendo el máximo anotador del equipo y eso habla a las claras que la culpa no es suya, sino de que no tenga apenas competencia en un equipo con un claro problema de gol.

3. Los cambios surrealistas

Ya con el 1-0 en el marcador y dándole vueltas a la ocasión errada por Chris, el Cádiz comenzaba su descomposición habitual. El Madrid ya había hecho lo más complicado y solo restaba minutos para que llegara el segundo. Y mientras Pellegrino no hacía cambios, Ancelotti metía pólvora con Bellingham.

Los dos cambios de Pellegrino fueron meter dos laterales, Iza y Pires. El brasileño se convertía en extremo zurdo, tendiendo a Machis en el banquillo, e Iza suplía a Zaldua. El Cádiz jugaba con un doble pivote con Alcaraz y Escalante, con Sobrino por delante, hasta que minutos más tarde entraban Maxi y Juanmi por Sobrino y Chris.

Muy mal, rematadamente mal, tienen que estar entrenando Ocampo y Machis para que dos de los jugadores con mayor calidad y gol de este equipo sumen semanas sin jugar. Responsabilidad de los jugadores pero también de un entrenador que no ha sabido cuidar a dos jugadores que le deberían dar mucho a este equipo.

Con el 2-0 en un fallo claro de salida del balón del Cádiz el partido capitulaba hasta el gol de Joselu y la entrada de Alejo por Navarro. Otra derrota y esa sensación inevitable de que el descenso es más real que nunca.