Con la pesadumbre de otro partido perdido, con el enésimo desconsuelo de una nueva derrota, debemos afrontar la difícil visita a Miranda de Ebro, donde nos aguarda un equipo aguerrido, compacto, que ha convertido su feudo en un valladar, por lo que arañar puntos en Anduva se antoja empresa harto complicada. Aunque dada la igualdad de esta categoría, cualquier resultado puede darse. Sólo se trata de hacer las cosas bien, no conceder facilidades y contar con acierto en las áreas. Tan sólo eso, pero nada más y nada menos que eso, justo lo que tantísimo le está costando al Cádiz conseguir.

Inmersos en la zona baja de la tabla desde que iniciara la temporada, los aficionados hemos pasado de unas primeras jornadas de estupefacción, a otras de disgusto y enfado, para instalarnos ahora, tras tantas decepciones reiteradas, en una especie de aturdimiento y resignación. Y no pueden existir buenos presagios donde se ha instalado ya la resignación a las derrotas, donde se ha asumido el peligroso rol de conjunto perdedor, de saber que, tarde o temprano, en cada partido ocurrirá algo que nos hará salir perdedores.

Lo ocurrido en el reciente duelo de El Molinón constituye buen ejemplo de ello, en el que penas se crearon situaciones de peligro en ambas porterías, en el que los amarillos nunca fueron inferiores a sus rivales, a los que incluso controlaron durante gran parte del partido... pero volvimos a salir derrotados.

No hay nada peor que perder por inercia. No hay nada más preocupante que asumir el sello de perdedor. Tal vez sea la situación heredada de una plantilla que lleva una carga considerable de impotencia futbolística, de permanecer reñida con la victoria durante tantísimos meses de competición. Algo de eso será, porque encajar un gol en propia puerta y otro de fortuito penalti, no es achacable a un problema futbolístico, sencillamente son situaciones que ocurren y que le suele pasar a equipos que ya se le vuelve todo en contra, a los que están abocados a salir casi siempre derrotados. Tenemos que despojarnos de esta inercia de perdedor.